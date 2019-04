Karsten Ree er en notorisk nærigpind. Men det er ikke kun er likvide midler, den 73-årige milliardær er nærig med.

Det viser erhvervsmanden med al tydelighed i torsdagens afsnit af TV3-programmet Forsidefruer.

Kærlighedserklæringer er nemlig heller ikke noget, han ligefrem øser ud af.

»Jeg kan ikke lide, når folk kommanderer med mig og forlanger noget, de ikke har krav på,« som han selv siger til og om sin hustru Janni Ree.

Derfor bliver den 49-årige rigmandsfrue selvsagt paf, da Karsten Ree pludselig benytter parrets femårsdag til at sætte et par ord på deres forhold og fortæller, at han er glad, hver morgen han vågner.

»Både når vi har det lidt skidt og får det overstået og er lidt uvenner og bliver gode venner igen - det er jo det spil, der er mellem mand og kvinde sommetider - så er jeg altid glad bagefter,« siger Karsten Ree, mens han har svært ved at kigge sin overraskede hustru i øjnene, og tilføjer:

»Og jeg vil også sige - selvom det ikke rager familien leverpostej - at jeg elsker jo også dig, skat.«

Ifølge Janni Ree er det første gang, hendes mand vælger at sige offentligt, at han elsker hende. Den slags siger man nemlig kun hjemme i privaten, mener Karsten Ree.

Og Janni Ree har da også tidligere fortalt til B.T., at 73-årige Kasten Ree - der er 25 år ældre end hende selv - ikke viser sin kærlighed på samme måde, som hun selv gør.

»Hans generation er nok ikke så kærlighedskrævende, som min. Jeg kunne godt ligge i sofaen og have intimitet en halv dag, men det gider han ikke. Så får han det varmt eller får ondt i skulderen, og så vil han hellere have, vi sidder i hver vores kurvestol og giver hinanden et kys eller et klap i måsen, når vi går forbi hinanden,« sagde hun til B.T. i 2017.

Her fortalte hun desuden om deres første møde og den åbenlyse aldersforskel:

»Jeg har altid forelsket mig i ældre mænd. Men ikke én, der var så meget oppe i alderen. Men jeg måtte lade følelserne få frit spil, og han ville mig jo, så jeg gik all in.«