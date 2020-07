De er – griner han hjerteligt – fra hver sin planet. Er på mange måder hinandens modsætninger. Men kærligheden mellem dem, som snart har varet i syv år, fejler ikke noget.

»Vi er dét, jeg vil tillade mig at kalde et umage par. Men vi kan begge lide kampen. Hun har en kamp med mig og mine underligheder, og jeg har det samme med hende, fordi jeg synes, at alt det, hun gør, er helt forkert. Så det giver i hvert fald liv, når den ene er fra Mars, og den anden fra Venus,« smiler Karsten Ree.

Til september er det syv år siden, at han og den i dag 50-årige Janni Ree mødtes, og Amors pile fløj gennem luften. Han husker især, at hun kunne få ham til at grine.

»Hun var et muntert gespenst,« siger han med lune i blikket.

Latteren, der startede det hele, runger stadig lystigt på Vedbæklund, hvor milliardærparret bor. Ikke mindst når de tager deres verbale ture, der udspringer af netop deres forskelligheder.

»Tag nu rævene,« siger han med himmelvendte øjne og peger ned mod havens fjerneste krog, hvor en rævefamilie er flyttet ind. På det rene luksusophold, hvis man spørger Karsten Ree.

»Dem fodrer hun tre gange om dagen med leverpostej, pølser og frikadeller. De sidder simpelthen klar derude om morgenen og venter på at få mad. Derfor må hunden ikke engang gå ude i haven, for så dør den af rævelorten, og vi får en dyrlægeregning på tusinder af kroner. For en hund, som jeg slet ikke gider eje,« siger han om familiens mops, som ellers er opkaldt efter Karsten Rees yndlingsbil, Cobraen.

»Men nu kan den godt lide mig, og så jeg er nødt til at kunne lide den. Men hvis den var min, ville jeg sælge den eller skyde den. Jeg gider da ikke have en lortehund, der ikke kan trække vejret.« Og så griner han.

Den enorme have ud til Øresund ville normalt være den bedste legeplads for en hund. Men fordi Janni dagligt fodrer den rævefamilie, som har slået sig ned i haven, er der adgang forbudt for parrets mops. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Den enorme have ud til Øresund ville normalt være den bedste legeplads for en hund. Men fordi Janni dagligt fodrer den rævefamilie, som har slået sig ned i haven, er der adgang forbudt for parrets mops. Foto: Bax Lindhardt

»Det er sommetider lidt op ad bakke. Som de fleste andre kan vi bestemt komme op at skændes over nogle ting og blive rygende uvenner. Der bliver slugt nogle kameler,« siger Karsten Ree. Veltilfreds med, at der er liv i butikken hjemme på Vedbæklund.

Spørger man ham, om han er og har været god til det der med kærlighed, får man et lige så ærligt svar.

»Det er jeg tilbøjelig til at sige nej til. Jeg har ikke givet det nogen særlig høj prioritet,« erkender den i dag 75-årige Karsten Ree.

»Som ung havde jeg meget travlt med at blive voksen og få tillært nogle af de ting, som andre normalt lærer på læreanstalter og gymnasier,« siger han om sin manglende boglige uddannelse.

»Så fra 1970 til '80 havde jeg næsten ingen kærester. Jeg fik min datter Rikke i 1972, men hendes mor var ikke lige den rigtige makker. Og så gik der altså 11 år, hvor jeg arbejdede hele tiden, før jeg mødte Susanne, der er Christians mor,« fortæller Karsten Ree, som siden fik sønnerne Oliver og William med sin ekskone Vivian.

Karsten Ree fotograferet med sin ekskone Vivian, som han har sønnerne Oliver og Wiliam med. Foto: BAX LINDHARDT Vis mere Karsten Ree fotograferet med sin ekskone Vivian, som han har sønnerne Oliver og Wiliam med. Foto: BAX LINDHARDT

»Så jeg kan ikke vise en lang liste frem over piger, jeg har kendt. Kvinder har aldrig sagt mig så meget. De er ligesom en race, der ikke interesserer mig så meget,« siger Karsten Ree, som også har haft en række kærester, men dog kalder sin liste over kvinder så kort, at de kan stå på et A4-ark med store skrifttyper.

Listen skal ikke længere ajourføres. Øverst står Janni, som han blev gift med i 2015.

»Vi morer os og griner godt sammen. Den egenskab er vi faldet for hos hinanden. Og kan man det, går det hele meget lettere. Også med den store aldersforskel på 25 år.«