Onsdag faldt der dom i sagen om Karsten Rees bestikkelse af to betjente. Straffen blev fordoblet i Højesteret til 40 dages betinget fængsel.

»Det er skuffende. Det er absolut for at skabe præcedens for, at man ikke bør modtage den slags gaver og lignende,« siger Karsten Ree og fortsætter:

»Jeg tænker at det er uretfærdigt. Sagen har næsten ikke noget indhold. Men der er jo ikke så meget at gøre ved det.«

I 2015 tog to betjente fra Nordsjællands Politi på safaritur. En tur som den 73-årige forretningsmanden betalte en stor del af.

Tre år senere blev betjentene idømt 20 dages betinget fængsel i Østre Landsret. Gaven blev vurderet som bestikkelse, som er et brud på paragraf 144 i Straffeloven.

Hvad siger paragraf 144? Straffeloven § 144 Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år. Kilde: danskelov.dk

Sagen blev anket til Højesteret, som onsdag kl. 12 skal beslutte én gang for alle, hvad det skal koste dem at modtage en safari tur.

»Jeg har tænkt mig at ringe til dem senere,« fortæller Karsten Ree.

Specielt én af de to betjente har været mærket af sagen:

»Jeg ringer nok først til den af dem, som er meget ked af det og påvirket af sagen. Da der var tale om, at den skulle i Landsretten, var han allerede træt af det. Men han er nok også glad for, at det er slut nu,« fortæller forretningsmanden.

Sådan skete det, at to betjente blev dømt for bestikkelse

Det hele begyndte i 2014, hvor forretningsmanden blev mistænkt for at have medvirket i menneskehandel. Han havde hentet en kenyansk kvinde til Danmark, som skulle arbejde for ham.

Hun skulle gøre rent, lave mad og lignende for ham.

Karsten Ree blev frifundet i sagen om menneskehandel, men havde undervejs udviklet en venskab med to af de betjente, der var på sagen.

(Arkivfoto) Karsten Ree, stifter af Den Blå Avis. Foto: Torkil Adsersen Vis mere (Arkivfoto) Karsten Ree, stifter af Den Blå Avis. Foto: Torkil Adsersen

De to betjente, der i 2018 blev dømt i sagen om bestikkelse.

Ree havde blandt andet ringet til de to betjente, da han havde haft indbrud - og så var de faldet i snak. Det skriver Berlingske.

De talte blandt andet om rejseglæde. Kort efter bookede de to betjente en rejse til Kenya. Problemet var bare, at Karsten Ree sparede dem for 22.500 kroner.

De havde blandt andet været på Karsten Rees farme i Kenya og Zanzibar.

Den ene betjent havde under turen ringet hjem til politikommissær Henrik Gunst, for at sikre sig at han kendte til turen.

Hvem er Karsten Ree? Karsten Ree 73 år Stifter af Den Blå Avis og investor Ejer Ree Park, der er en safari-park i Ebeltoft, en safaripark i Djursland og rejsebureauet Africa Tours. Gift med realitykendisen Janni Ree, der blandt andet er en af de medvirkende i serien 'Forsidefruerne,' og har udgivet bogen 'Goddigger: I think not' Karsten Ree selv har sammen med konen Janni medvirket i tv-serien 'Janni og Karsten - Kærlighed mod alle odds'

Henrik Gunst såede tvivl om, hvorvidt betjentene burde tænke sig om, men det mente de selv, at de havde gjort.

Politikommisæren tog sagen videre til ledelsen, og den endte til sidst hos Statsadvokaten, der rejste tiltale om bestikkelse.

Betjentene påstår selv, at de ikke vidste, at Karsten Ree hjalp dem økonomisk.

»Det har krænket vores ære og beklikket(så tvivl om nogens gode navn og rygte, red.) vores hæderlighed. Af alle de konsekvenser, det har haft for vores familie, vores arbejde og løn, så er æren sgu det værste,« siger de til Berlingske.