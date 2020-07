Han har haft sine op- og nedture gennem livet. Flest op. Men ukueligheden sidder prentet ind i det vejrbidte ansigt og har aldrig svigtet ham. Heller ikke da han for fem år siden fik den besked, de fleste af os frygter allermest.

»Det er ligesom, hvis man stiller op i en konkurrence. Man risikerer at vinde. Men man risikerer også at tabe,« siger 75-årige Karsten Ree med et skuldertræk om sin håndtering af dét, mange af os vil opfatte som en dødsdom. At han havde cancer.

Det var i foråret 2015, at han fik beskeden. Han havde i årevis døjet med dårlig blære. Så dårlig, joker han, at han sågar var kommet til at tisse på gulvet under et møde i Finansiel Stabilitet. En senere undersøgelse viste hvorfor. Han havde blærekræft.

»Den 11. marts fik jeg besked. Jeg kan tydeligt huske det, for det var Jannis fødselsdag. Det var sgu ikke særlig morsomt at få at vide,« siger Karsten Ree, som i stedet for at gå i sort skiftede til festhumør.

Få måneder før sin 70 års fødselsdag, fik milliardær Karsten Ree konstateret blærekræft. Han fik beskeden på Jannis fødselsdag 11. marts og valgte alligevel at gøre dagen til en festdag. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Få måneder før sin 70 års fødselsdag, fik milliardær Karsten Ree konstateret blærekræft. Han fik beskeden på Jannis fødselsdag 11. marts og valgte alligevel at gøre dagen til en festdag. Foto: Bax Lindhardt

»Vi valgte at gå ud og fejre det, for man kan lige så godt have det sjovt,« siger han om parrets glade aften på Rungsted Kro, hvor kroens dj kommenterede det umage par og kaldte ham en mand med 'finansiel charme'.

»Det var sgu da skægt. Det kunne selvfølgelig godt være en fornærmelse, men vi valgte altså at grine ad det. For det var jo ikke helt løgn.«

Men forud var altså gået et møde med kræftspecialister, som ikke lagde skjul på, at det var alvorligt, og at Karsten Ree ud over selve knuden skulle have fjernet sin blære.

»Det ville jeg sgu ikke. 'Så dør du inden for fem år,' sagde de. 'Jamen, så gør jeg det!' svarede jeg, og så blev de skidesure.«

At få stukket en kikkert op i pjorten er sgu ikke sjovt Karsten Ree om den årlige kræftundersøgelse

»Men helt ærligt, hvor sjovt tror du, livet er, fra du er 75 til 85? Det siger sig selv, at det bliver mindre og mindre morsomt alt sammen.«

»Derfor kører jeg bare derudad, så længe jeg kan. Og kan grine på vejen,« kommer det åbenhjertigt fra Karsten Ree, som stadig går til kontrol en gang om året, men ikke frygter resultatet.

»Dét, jeg har mest respekt for, er smerter. Og at få stukket en kikkert op i pjorten er sgu ikke sjovt,« siger han om den årlige undersøgelse.

»Men jeg frygter ikke at dø. Gjorde jeg det, ville jeg ikke ligge og køre bil, som jeg gør. Døden er en kalkuleret risiko. Og kalkuleret risici har jeg altid været vant til. Det er nødvendigt i både forretnings- og sportsverdenen,« kommer det usentimentalt fra Karsten Ree.

Jason kan køre uden ben, så kan jeg vel også køre med én hånd Karsten Ree om sin skrantende krop

Han ryster lidt på hovedet. Kan slet ikke forstå, hvorfor folk i dag skal blive så gamle. Det er jo en kamp, mener han. Og en kamp, man ikke engang risikerer at kunne vinde.

Trods kræftdiagnosen er Karsten Ree på mange måder stadig fit for fight. Men at alderen også har kastet sit klamme greb om ham, har han de seneste år ikke kunnet komme udenom.

»Jeg har fået to nye titanium-hofter, maven er der ikke mange muskler tilbage i, og mine arme er blevet tynde, fordi mine skuldre er smadrede,« remser han op. Og smiler så.

»Så nu kan jeg kun køre bil med en hånd. Men hvad fa'n, Jason (Watt, red.) kan køre uden ben, så kan jeg vel også køre med én hånd,« griner Karsten Ree.