Når Vedbæklund engang ikke længere skal danne ramme om Karsten og Janni Rees dagligdag er erstatningen fundet.

Karsten har nemlig spenderet 29 millioner kroner på noget af en luksuslejlighed i Hellerup i Tuborg Havnepark.

Det skriver Se og Hør.

Og herligheden falder bestemt i god jord hos konen Janni.

Det fortæller hun til B.T.

»Der er bare superfedt derude. Jeg kunne flytte ind i morgen,« lyder det med et grin fra den tidligere 'Forsidefrue'.

Men flyttekasserne må vente i første omgang.

»Lige nu har Karsten købt den som en investering, og så er det meningen, at den skal udlejes, indtil vi selv skal flytte ind i den.«

Ifølge Janni Ree var det faktisk hende, der fandt lejligheden til parret i første omgang.

»Jeg så den og tænkte, at den skulle vi bare have. Den er helt perfekt. Ligger tæt på vandet, som Karsten godt kan lide, og det er bare tæt på alt,« lyder det glad.

Der er også andre fordele ved, at en lejlighed nu er sikret for parret.

»Det er jo rart at have noget, når man nu bliver ældre. Hvis der skulle ske noget med en af os, så vil det bare være nemmere for den anden i en lejlighed end i et stort hus.«

Men selvom Janni kunne flytte ind i morgen, er Karsten ikke helt klar.

»Han har jo boet i Vedbæk i 70 år, så det er klart, at det er svært for ham at skulle derfra til noget andet. Han skal lige vænne sig til tanken,« fortæller Janni.

Og selvom lejligheden ikke når samme kvadratmeter som Vedbæklund, får de to alligevel masser af plads at boltre sig på.

Der er nemlig tale om 203 kvadratmeter fordelt på fire værelser.

Lejligheden er på sjette sal, og som Janni siger, kan man se vandet fra alle vinduer i lejligheden.

Vedbæklund er da heller ikke sat til salg, så parret har stadig tid foran sig i Vedbæk.