Selvom han ikke frygter døden, kan det jo aldrig skade at være forberedt på den. Og det er, hvad Karsten Ree er. I hvert fald økonomisk.

»Mine børn efterlader jeg det største bo, jeg kan, og til gengæld tillader jeg mig at larme og regere, lige indtil jeg forsvinder, for at være mest sikker på, at ordentlige mennesker kan overtage det,« siger Karsten Ree med et veltilfreds smil.

Det er flere år siden, at den kendte milliardær for alvor begyndte at gøre sig tanker om, hvad der skulle ske med hans livsværk, når han gik bort.

Og at den dag kunne komme meget pludseligt, blev han smerteligt mindet om, da han i efteråret 2013 blev ramt af en blodprop i hjernen.

»Så fabulerer man meget over døden,« siger Karsten Ree, som frem for alt ville sikre sig et ordentligt generationsskifte. Både fordi, som han forklarer med et smil, at han ikke kan lide at se noget blive smidt væk, men også ud fra 'moralske, praktiske og finansielle årsager'.

Han ønskede nemlig på ingen måde, at hans børn skulle lande i samme situation, som han selv gjorde, da hans far døde i 1991.

»Min far havde en ligegyldig holdning til, hvem der skulle efterfølge ham, og havde intet forberedt. Så jeg fik en bon på 32 millioner i arveafgift, som jeg skulle betale.«

»Det var sgu ret mange penge i 1991. Og det har været en lang kamp at tjene ind til at kunne betale de penge,« erkender Karsten Ree, som derfor i 2014 delte sin virksomhed op i tre selskaber. Et A, et B og et C for at undgå, at hans efterladte havner i samme situation.

Karsten Ree husker tydeligt, hvor hårdt det var at skulle skrabe penge sammen til arveafgiften efter farens død. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Karsten Ree husker tydeligt, hvor hårdt det var at skulle skrabe penge sammen til arveafgiften efter farens død. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg har beholdt A, det er con amore-projekterne. Ree Park Safari, Karen Blixen Camp, Coffee Garden, Africa Tours og hvad fanden de ellers hedder. Det er min del,« forklarer han.

»Så er der selskab C, som er en 'sparekasse', der skal sikre alle, at der er nok til at betale arveafgift, uden at hele lortet vælter, og de skal ud og låne penge,« fortsætter han.

»B er det selskab med flest midler, som mine sønner principielt har overtaget. Men jeg har beholdt fem procent i selskabet. Og det er de bestemmende aktier.«

»Så jeg bestemmer, til jeg dør. Til den tid arver børnene én procent hver, og de sidste to går til et par medarbejdere, som er gode folk, der er til at stole på og kan styre de tre buldrehoveder,« griner han om de tre voksne sønner, der en dag skal styre Ree-skuden videre, mens datteren Rikke »aldrig har haft en ledende rolle« om bord på skibet.

Karsten Ree md sin ældste søn, Christian, som i flere år arbejdede for faren i Europcar og er fortsat som direktør under de nye ejere. Foto: Martin Sylvest Vis mere Karsten Ree md sin ældste søn, Christian, som i flere år arbejdede for faren i Europcar og er fortsat som direktør under de nye ejere. Foto: Martin Sylvest

Den ældste søn, Christian på 37, er fortsat direktør i Europcar, en virksomhed, som Karsten Ree ellers solgte for et par år siden. »For fem gange så meget, som jeg selv gav.« 26-årige Oliver arbejder på Tilbudsavisen.

»William på 24 er ikke helt klar endnu. Han går og hjælper mig lidt i haven, efter at han sluttede sin uddannelse sidste år. Men de er alle godt på vej,« siger Karsten Ree, som altid har vægtet, at hans børn lærte at arbejde for føden. Ligesom han selv gjorde.

»Jeg synes, at det er en pligt at skabe nogle børn, der kan skabe deres egen tilværelse og leve med at være både rig og fattig. Lære at være effektive og ordentlige og fornuftige rent økonomisk,« lyder hans holdning.

Men i en alder af 75 og med et helbred, der ikke er, hvad det har været, har Karsten Ree erkendt, at de stramme tøjler gradvist er nødt til at blive slækket.

Jeg kan selv mærke begrænsningerne Karsten Ree om at helbredet ikke er, hvad det har været

»Man finder og får øje på ens begrænsede formåen fysisk og også lidt psykisk. For det kan være svært at følge med, når man hører dårligt som jeg.«

»Og når man driver forretning og måske bare mister tre af ordene, risikerer man at miste hele butikken. Så jeg kan selv mærke begrænsningerne,« siger Karsten Ree, som dog ikke er klar til at slippe tøjlerne.

Endnu.

»Jeg vil meget gerne blive her så længe som muligt for at kunne tjene min familie – mine børn og min kone – bedst muligt. Det går jeg meget op i,« siger Karsten Ree, hvis hustru, Janni Ree, fraskrev sig arveretten, da parret blev gift i 2015, men ifølge Karsten Ree sikres på anden vis.