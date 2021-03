Rigmanden Karsten Ree og hans kone, den tidligere Oddset- model Janni Ree, er vant til stor opmærksomhed fra medierne.

Men det er ikke alle de ting, som hans kone deltager i, som falder i god jord hos Karsten Ree.

Det fortalte milliardæren fredag i B.T.-podcasten ‘Det’ vi taler om’, hvor værten Ditte Okman spurgte ham om, hvordan han havde det med sin kones deltagelse i TV3-programmet forsidefruer:

»Ja, det er jeg jo faktisk ikke særlig begejstret for,« lød det fra rigmanden.

Jannie Ree og Karsten Ree medvirker begge i 'Det' vi taler om'. Foto: Claus Bech Vis mere Jannie Ree og Karsten Ree medvirker begge i 'Det' vi taler om'. Foto: Claus Bech

Programmet blev diskuteret, da en af de seneste episoder af ‘Forsidefruer’ bød på et lidt barnligt optrin, hvor ‘fruerne’ kom op at toppes om et værelse på et hotel.

Janni Ree, der også deltog i podcasten, fortalte, at hun følte, at hun altid tog det dårligste og mindste værelse.

»Fordi de allesammen mener, at fordi jeg har havudsigt og er gift med Karsten, så kan jeg ikke tillade mig at få et større værelse,« lød det fra Janni Ree, der dog denne gang tog et opgør, hvilket endte med, at hun og den anden forsidefrue Tina Lund røg verbalt i totterne på hinanden.

Men den slags drama er for meget for Karsten Ree.

Der var ballade om et hotelværelse i et af de seneste episoder af 'Forsidefruer'. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Der var ballade om et hotelværelse i et af de seneste episoder af 'Forsidefruer'. Foto: Ida Marie Odgaard

»Det er en hob af intriger, der bliver kunstig skabt for at lave noget spænding, synes jeg,« forklarede Ree, der kaldte det et ‘tissekoneshow’

Er du flow over, at Janni er med?, spurgte Ditte Okman

»Ja, det er jeg i grunden,« lød det fra rigmanden, der dog alligevel ikke var helt afvisende overfor sin kones deltagelse i programmet.

For Karsten Ree en mand, der går meget op i penge. Han er kendt for at have en sparemani, og hans kone har omtalt ham som nærig. Og at Janni Ree får penge for at deltage i showet formilder tilsyneladende den 75-årige Blå Avis-milliardær.

Janni og Karsten Ree. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Janni og Karsten Ree. Foto: Bax Lindhardt

»Penge har jo magt, og Janni vil jo gerne skabe sig og har skabt sig en levevej på det der. Jeg synes bare, hun burde være lidt bedre til at trække nogle grænser,« sagde Ree, der også selv flere gange har medvirket i programmet.

»Der sker jo det, at jeg sommetider bliver lokket med, for jeg er jo i huset, og hvis de så kommer her og filmer, så skal de jo ikke forhindre mig i at drikke kaffe, og så bliver jeg spurgt om noget, og så kan jeg jo ikke gøre andet end at svare,« forklarede han og tilføjede, at han dog ikke selv får noget honorar for at medvirke.

Og Karsten Ree er ikke den eneste, der er lidt lunken overfor ‘Forsidefruer’. Hans deltagelse i programmet vækker heller ikke altid stor begejstring i forretningsverdenen, som han ellers begår sig i.

»Folk er jo lidt forsigtige med at sige deres mening, men jeg tror, at der er mange, der synes, at det er lige over stregen,« siger han.