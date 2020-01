Milliardæren Karsten Ree er øjensynligt villig til at tage alternative - og dyre - midler i brug for at ruste sig mod en potentiel blodprop.

For et år siden fik han nemllig en såkaldt iglebehandling.

»Jeg kom ikke derover (til USA, hvor behandlingen foregik, red.) for at blive behandlet for en sygdom, jeg kom derover for at forsøge at rense ud i mit system i forsøget på at være bedre rustet mod en blodprop,« siger Karsten Ree til Medwatch og tilføjer:

»Jeg har fået det sidste store serviceeftersyn, inden jeg skal til skrotning.«

I interviewet fortæller Karsten Ree, at han måtte slippe 'et par millioner' for den alternative behandling, som tog omtrent 40 dage.

Der er dog højst sandsynligt en helt særlig grund til, at milliardæren valgte at afprøve iglebehandlingen. Hans behandler var nemlig ingen mindre end Serhat Gumrukcu, der er topforsker i biotekselskabet Enochian Bioscience, som har Karsten Ree blandt investorerne.

Tilbage i 2015 blev Serhat Gumrukcu ifølge Medwatch dømt i retten for blandt andet at have administreret igler og uspecificerede stamcelleshots mod diabetisk øjensygdom og kræft. Karsten Ree fortæller Medwatch, at han ikke var bekendt med denne retssag.

Enochian Bioscience har efter eget udsagn en revolutionerende hiv-kur på vej, som Serhat Gumrukcu står bag. Flere forskere stiller sig kritiske over for mangelfulde videnskabelig belæg for selskabets påståede kure.