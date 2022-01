»Det var mig, der fulgte hende ind i døden, kan man sige, jeg sad og holdt hende i hånden. Det er et af de mest spirituelle momenter, jeg nogensinde har haft i mit liv, og som jeg kommer til at have.«

Sådan fortæller musikeren Karl William i 24syv-podcasten '112 for knuste hjerter' om den sidste tid med sin mor, der for et år siden døde af kræft.

Normalt er gæsterne i studiet for at fortælle om en romantisk relation, som er endt i en hjertesorg, men i dette særafsnit åbner den 27-årige aarhusianer op om den sorg, tabet af moren medførte.

Og det har været en periode med mange forskellige faser.

»Chok, til at starte med. Der går et godt stykke tid, før jeg forstår, at det er sket, og før det er min virkelighed.«

Efter dette bevæger han sig ind i en mere dyster perioder, hvor han mister kontroller.

»Jeg begynder at drikke og forsvinde så godt som muligt, og det virker jo desværre rigtig hurtigt alkohol, når man har det ad helvedes til. Jeg begynder bare at forsvinde fra overfladen og mister fodfæste.«

Først for et par måneder siden, fik musikeren hevet op i sig selv. Han besluttede sig for at tage en måned ud af kalenderen for alene at gå den populære vandrerute caminoen og for at give sig selv plads og ro til at savne sin mor.

»Der kommer mine følelser og mit savn til min mor galoperende en kæmpe grad (...) Så der får jeg tømt ud på en måde. Jeg gik ikke og sjatdrak små øl dernede i Spanien, jeg gik bare, og jeg tænkte.«

Siden han kom hjem er han blevet på den vej, han fandt i Spanien. Han er også sikker på, at hans mor ville være ked af at se sin søn sidde og drikke, fordi han var ked af det.

Da Karl William mistede sin mor, arbejdede han på et nyt album. Sorgen betød en pause fra musikken, men nu er albummet blevet færdigt, og med på pladen er et hyldestnummer til moren.

»Jeg snakkede med en psykolog fra Kræftens Bekæmpelse, og han sagde, at det helt sikkert er et våben for mig at kunne laste noget af sorgen af i at lave musik.«