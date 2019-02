Den tyske modechef Karl Lagerfeld startede sin karriere hos Chanel i 1983, og i løbet af sine tre årtier hos modegiganten har han brugt adskillige danske topmodeller.

Der er blandt andet tale om ikoniske Helena Christensen, og i de senere år har han især haft et godt øje til Freja Beha Erichsen og Nina Marker, som han begge har brugt i Chanelkampagner.

»Freja Beha Erichsen var en kæmpe muse for ham. Nok den vigtigste danske muse,« vurderer Cecilie Ingdal, der er chefredaktør for modemagasinet Elle.

Hun har en fornemmelse af, at Karl Lagerfeld havde en forkærlighed for nordiske og skandinaviske kvinder.

Freja Beha Erichsen til Chanels modeshow i Grand Palais i Paris i 2012. Foto: PATRICK KOVARIK Vis mere Freja Beha Erichsen til Chanels modeshow i Grand Palais i Paris i 2012. Foto: PATRICK KOVARIK

Cecilie Ingdal har næsten aldrig oplevet et Karl Lagerfeld-modeshow uden dem, og det er der god grund til.

»Freja er gudesmuk, men både det som Karl og meget det som mange andre falder for er, at hun er en uimponeret type. Hvad man ser er, hvad man får. Hun er fuldstændigt nede på jorden og samtidig rock n roll på en eller anden måde.

»Hun er en kontrast til den her meget 'glammede' forestilling, nogle har om modebranchen. Jeg tror, han godt kunne lide hendes underspillethed, og hun er så smuk, man kan næsten ikke holde det ud.«

Når Cecilie Ingdal kalder Freja Beha Erichsen og Nina Marker som muser for Karl Lagerfeld mener hun, at de har været med til at inspirere ham som designer.

Helena Christensen. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Helena Christensen. Foto: ANGELA WEISS

Vis dette opslag på Instagram Thanks for another amazing trip @chanelofficial Et opslag delt af Nina Marker (@ninamarker) den 2. Nov, 2018 kl. 1.24 PDT

Freja Beha Erichsen er født i Roskilde og har blandt andet arbejdet for modemærker som Louis Vuitton, Prada og været på forsiden af modemagasinet Vogue flere gange. I dag er den 31-årige model bosat i New York.

Nina Marker er i start 20'erne, og hun er også bosat i New York. Hun blev af Vogue i 2018 kaldt for den største model under modeugen i Milano.

Hun har for nyligt meget ærligt stået frem med nyheden om, at hun lever med Aspergers og lider af social angst.

Det var det franske medie Le Figaro, som skrev den sørgelige nyhed, at den ikoniske modeskaber var gået bort. Den officielle dødsårsag er endnu ikke oplyst. Karl Lagerfeld blev 85 år.