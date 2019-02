Den tyske modeskaber Karl Lagerfeld havde knap nok taget sit sidste åndedrag, før han blev svinet til på de sociale medier.

Tirsdag spredte nyheden sig om den ikoniske designers død sig med lynets hast, men allerede samme dag begyndte kritikere at angribe hans eftermæle.

Det er nemlig ikke alle, der sørger lige meget over den 85-årige mode-moguls bortgang.

Få timer efter hans død skrev dyreværnsorganisationen PETA på Twitter, at Lagerfelds død markerer en afslutning på en æra, hvor skind og pels var eftertragtede.

Karl Lagerfeld has gone, and his passing marks the end of an era when fur and exotic skins were seen as covetable. PETA sends condolences to our old nemesis's loved ones. — PETA (@peta) February 19, 2019

Og organisationens britiske afdeling sendte deres kondolencer til deres gamle fjendes tilhænger.

Opslaget fik straks folk til at fare til tasterne og anklage organisationen for mangel på respekt og for at forsøge at drage fordel af designerens død.

Onsdag var det så skuespilleren Jameela Jamils tur til at svine Lagerfeld til.

I sit opslag på Twitter anklagede hun modeskaberen for at være kvindehader og fedmeforskrækket.

I’m glad somebody said it. Even if it is a little soon. A ruthless, fat-phobic misogynist shouldn’t be posted all over the internet as a saint gone-too-soon. Talented for sure, but not the best person. https://t.co/RK3Q9HilpP — Jameela Jamil (@jameelajamil) February 19, 2019

'Jeg er glad for, at nogen har sagt det. Selvom det er lidt tidligt. En hensynsløs, fedmefobisk kvindehader bør ikke hyldes over hele internettet som en helgen, der har forladt os for tidligt. Talentfuld, sikkert, men ikke den bedste person,' skrev hun.

Også det opslag fik mange reaktioner på det sociale medie.

Her kritiserer mange hende for timingen, fordi de ikke synes, man kan skrive negativt om et menneske, der lige er død.

Karl Lagerfeld blev født i Tyskland i 1933. I mange år var han designer for Chanel, og han havde også sit eget mærke i sit eget navn.