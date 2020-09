'Vild med dans'-darling Karina Frimodt har været ude for et uheld, som har efterladt hende med et tydeligt mærke.

Hun viser nemlig et tydeligt sår med syninger frem på sin Instagram-profil, hvor hun også afslører historien bag.

'Mandagen startede ellers helt vildt dejligt med gennemspilning på 'Dirty Dancing' og så videre til træning med min skæppe skønne dansepartner til 'Vild med dans',' lyder det indledningsvist i hendes opslag, som fortsætter:

'Tilbage til gennemspilning af 'Dirty Dancing', hvor der så skulle filmes og fotograferes, blev Silas og jeg nok lige ivrige nok i kampens hede og endte med at nikke hinanden en skalle i 'Do You Love Me'-dansen. (så meget love var måske lige i overkanten) Af sted med mig på skadestuen, så jeg lige kunne blive lappet sammen, og så endte den aften da også for Frimodt. Velkommen tirsdag.'

Vis dette opslag på Instagram Mandagen startede ellers helt vildt dejligt med gennemspilning på Dirty Dancing og så videre til træning med min skæppe skønne dansepartner til Vild Med Dans. Tilbage til gennemspilning af Dirty Dancing hvor der så skulle filmes og fotograferes, blev Silas og jeg nok lige ivrige nok i kampens hede og endte med at nikke hinanden en skalle i “Do you love Me” dansen (så meget love var måske lige i overkanten ) Af sti af sted med mig på skadestuen, så jeg lige kunne blive lappet sammen og så endte den aften da også for Frimodt Velkommen tirsdag Et opslag delt af Karina Frimodt (@karinafrimodt) den 29. Sep, 2020 kl. 12.15 PDT

I denne sæson af 'Vild med dans' danner Karina Frimodt par med skuespiller Janus Nabil Bakrawi.

Så det bliver altså en danser, som ser lidt anderledes ud, når parrene skal danse i premieren på 'Vild med dans' i weekenden.

Den 42-årige danser er med i musicalen 'Dirty Dancing' sammen med Silas Holst, der også deltager i årets udgave af 'Vild med dans'.

Og det var altså de to, der kom lidt for tæt på hinanden.

Skuespiller Janus Nabil Bakrawi og Karina Frimodt til 'Vild med dans' pressemøde i København, tirsdag den 8. september 2020. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Skuespiller Janus Nabil Bakrawi og Karina Frimodt til 'Vild med dans' pressemøde i København, tirsdag den 8. september 2020. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Silas Holst danser med skuespillerinde Nukâka Coster-Waldau i denne sæson af den populære dansedyst.