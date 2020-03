Lasse Ellegaard blev gode venner med Karen Thisted, da de begge havde elevplads som journalist i Roskilde i årene 1965 og 1966.

Her blev grundstenene lagt til et venskab, som skulle holde resten af Thisteds liv.

Den karakteristiske journalist gik bort 16. marts, og det ramte Ellegaard hårdt, da han modtog nyheden.

»Vi har holdt jul sammen og rejst sammen, og vi har også delt adresse, (da Karen Thisted stod uden hjem i en periode, red.)« siger Lasse Ellegaard.

Karen Thisted gik bort mandag 16. marts. 2020. Foto: Anne Bæk Vis mere Karen Thisted gik bort mandag 16. marts. 2020. Foto: Anne Bæk

»Det er et stort tab.«

Lasse Ellegaard, som har arbejdet som mellemøst-korrespondent for både Jyllands Posten og Information, fortæller, at Karen Thisted flere gange besøgte de steder, han boede i udlandet.

Senest besøgte hun ham i Libanon, hvor hun havde både datter og barnebarn med. En god tid, fortæller Lassegaard, fortæller han om sin umiddelbare ven.

Han understreger dog, at det er en udbredt misforståelse, at Karen Thisted ikke havde noget filter.

»Hun var altid et meget varmt mennesker. En meget varm person, og hun havde aldrig onde bagtanker, så det filter var der i hvert fald altid,« siger han og uddyber:

»Hvis der var bagtanker, så var de positive.«

Han så ikke meget til Karen Thisted de sidste fem - seks år af hendes liv, men han fortæller, at de for nyligt talte i telefon, hvor de aftalte, at de snart skulle ses.

Aftalen nåede dog ikke at blive til noget, imellem de to der havde kendt hinanden i så lang tid.

Lasse Ellegard siger, at det er svært at koge et venskab på over halvtreds år ned, men nogle af de ord, han forbinder med Thisted er generøs, loyal, og så var hun altid godt humør.

Dog var Karen Thisted også ramt af depressioner indimellem, som hun åbent har fortalt om, og i de perioder så man mindre til hende, fortæller han.

Men mest af alt, var hun et socialt menneske, og en glad person, og en kvinde, der var rigtig dygtig til sit job. Han husker Karen Thisted for den dygtige journalist, hun var.

»Det var jo også et venskab som opstod, fordi vi var journalister fra samme generation. Hun var en fabelagtig journalist, som kunne se de mest sprudlende idéer i noget, vi andre syntes, var kedeligt. Hun kunne finde de mest fantastiske historier,« lyder det videre fra Lasse Ellegaard.

Karen Thisted blev 73 år gammel.