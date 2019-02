Ole Stephensen faldt pludseligt om og gik bort onsdag aften i en alder af 63 år. Han efterlader sig en lang og flot karriere inden for journalistik og tv.

Men der er én ting, som ramte ham særdeles hårdt, hvis man skal tro en af hans bedste venner, Karen Thisted.

»Noget, der gjorde ham ondt, var, da TV 2 fyrede ham fra Go'morgen Danmark. Det var helt forkert. Der blev han ked af det. Rigtigt ked af det,« konstaterer Karen Thisted, der har kendt Ole Stephensen i mere end 30 år.

Det har både været som tæt kollega og ven, at de to dannede parløb.

Arkivfoto af Karen Thisted. Foto: Nils Meilvang Vis mere Arkivfoto af Karen Thisted. Foto: Nils Meilvang

»Vi har fulgtes ad hele livet. Jeg har mistet en hjørnesten i mit liv. Det bliver hårdt uden ham.«

Man får hurtigt et indtryk af en meget elsket vært, ven og familiemenneske, når snakken falder på Ole Stephensen.

Det er Karen Thisted enig i. Hun fremhæver igen sin og Ole Stephensens tidligere arbejdsgiver TV 2 for at have fyret ham i 2008.

»Det var kun de TV 2-idioter, der ikke kunnne se, han skulle være på Go'morgen Danmark. Det er blevet så svagt og vagt bagefter. Jeg ville nødigt komme efter ham. Han var både bitter og ked af det,« siger hun og fortsætter:

Her ses de tre studievært på Eleva2ren Foto: BENT MIDSTRUP Vis mere Her ses de tre studievært på Eleva2ren Foto: BENT MIDSTRUP

»Jeg er så vred på TV 2. Hvis man ikke kan klare at have en som Ole Stephensen, er man en idiot.«

De fleste danskere vil formentlig kende Ole Stephensen fra tv-skærmen som den muntre vært på Eleva2ren og Go'morgen Danmark.

Karen Thisted vil især huske Ole Stephensen for hans tidlige journalistiske arbejde, som mange måske ikke vil huske i dag.

»Han var en meget stor journalist, og det tror jeg ikke, folk ved. Jeg har aldrig oplevet en, der var så grundig som ham. Ole lavede aldrig fejl, og alt var gennemtjekket. Det fortjener hans eftermæle at blive nævnt.«

Ole Stephensen Foto: David Leth Williams Vis mere Ole Stephensen Foto: David Leth Williams

Hun fortæller, hvordan Ole Stephensen i de tidlige dage, da de lavede programmet Lørdagskanalen på DR, på daglig basis kunne sende op til 100 breve for at få svar på sine mange spørgsmål.

Her stod han blandt andet for et indslag, der i den grad stillede spørgsmålstegn til den officielle beredskabsplan, hvis der skulle opstå uheld på Barsebäck.

I slutningen af 80'erne flyttede Karen Thisted i en overgang ind hos den 10 år yngre Ole Stephensen, efter hun brød med kæresten Klaus Kjellerup.

Her fortsatte det professionelle arbejde, men Ole Stephensen var også god til at muntre sin veninde op.

Ole Stephensen er blandt andet kendt for sit arbejde som vært på TV 2-programmet Eleva2ren Foto: BENT MIDSTRUP Vis mere Ole Stephensen er blandt andet kendt for sit arbejde som vært på TV 2-programmet Eleva2ren Foto: BENT MIDSTRUP

»Vi arbejdede dag og nat. Det var en stor, morsom journalistisk tid, som jeg tænker begejstret tilbage på.«

Ole Stephensen var på daværende tidspunkt i gang med at lave spillefilmen Kampen om den røde ko med Jarl Friis Mikkelsen.

Her fik Karen Thisted fornøjelsen af at se dagens indspilninger om aftenen. Og det gik ikke stille for sig.

»Der var ingen lyd på båndet, så Ole talte som Jarl og sig selv, lavde selv lyden, trampede i gulvet og smækkede med døren. Jeg skreg af grin tre aftener i træk.«

Ole Stephensen gik bort onsdag 6. februar i sit hjem. Foto: Emil Hougaard Vis mere Ole Stephensen gik bort onsdag 6. februar i sit hjem. Foto: Emil Hougaard

Hun fortæller dog, at han kom sig over fyringen og var glad for sin nye politiske karriere for Det Konservative Folkeparti. I 2017 blev han valgt ind som byrådsmedlem i Gentofte Kommune, efter han fik 580 personlige stemmer.

I starten af 2017 oplyste han, at han ville stille op som folketingskandidat for sit parti.

»Nogle tror måske, det er nyt, men han har altid været optaget af politik. Statministeren og Søren Pape Poulsen har været ude og vise deres sympati. Det viser det format af et menneske, der ikke længere er blandt os,« siger Karen Thisted.

Ole Stephensen efterlader sig hustru og to voksne børn. Karen Thisted beskriver ham som et fantastisk familiemenneske, der elskede sin smukke kone og døtre højt.

Jeg er chokeret og meget ked af, at vi har mistet Ole Stephensen. Ole har været partiet en god mand, der så frem til folketingsvalget og holdt meget af sit arbejde i kommunalbestyrelsen i Gentofte. Vi vil savne Ole, hans engagement og det altid gode humør.



Æret være hans minde. — Søren Pape Poulsen (@SorenPape) February 6, 2019

Hun husker tilbage på en episode, hvor de spiste frokost sammen. Han havde lige fået sin ældste datter, Amalie.

»Nu må jeg gøre noget, så jeg kan leve længe for Amalie. Så han undskyldte hver gang, han tog en bid af sin sandwich med mayonaise. 'Undskyld, Amalie, undskyld, Amalie',« siger Karen Thisted og slår en latter op.

Ole Stephensen gik bort onsdag aften, efter han pludseligt faldt om. Hans liv stod ikke til at redde.

Det gik først op for Karen Thisted, at den mangeårige ven og rejsemakker var gået bort, da hun stod op torsdag morgen.

Hvad ville moderne tv og TV2 være uden Ole Stephensen? Bliver uendelig trist over, at han pludselig er væk. Husker senest hans glæde og optimisme, da jeg mødte ham til Konservativt Landsråd, hvor han var opsat på at komme i folketinget. Æret være hans minde. — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) February 6, 2019

»Jeg åbnede for min iPad, og så kom det frem, at Ole Stephensen er død. Og bare ordene,« siger hun og holder en kort pause.

»Jeg troede ikke, det var rigtigt. Jeg troede, det var en eller anden dårlig joke. Jeg kan stadig ikke forestille mig det.«

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra tidligere TV 2 programdirektør Palle Strøm.