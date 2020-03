Jes Dorph-Pedersen husker Karen Thisted som 'en primadonna'. En hvirvelvind, der spredte glæde og inspiration med sin høje røst og sine store armbevægelser.

Der var altid fest, hvor Karen Thisted var, men da lyset blev tændt, og festen sluttede for Jes Dorph-Pedersen, stod hun også klar til at hjælpe, mindes tv-værten.

Mandag døde Karen Thisted i sit hjem i København. Den 73-årige journalist og radiovært havde samme morgen ringet 112 med vejrtrækningsproblemer. Men da ambulancen dukkede op, var det for sent.

Jes Dorp-Pedersen har kendt Karen Thisted, siden hun i 1993 forlod tv-programmet 'Eleva2eren' og blev redaktionschef på TV 2 Nyhederne, hvor han arbejdede.

Karen Thisted var som redaktionschef med til at starte de populære programmer 'Eleva2ren' og 'Go' morgen Danmark' på TV2. Her ses hun med værterne på sidstnævnte program Cecilie Frøkjær og Michael Meyerheim i 1996.

»Hun kom – og det er sagt i allermest positiv forstand – som en hvirvelvind og fornyede tv-stationen med skæve ideer. Men selvom hun var et frisk pust, så var hun også en rigtig gammeldags journalist. På den måde, at hun var på arbejde 24 timer i døgnet. Det var en livsstil for hende, og der var store armbevægelser,« siger Jes Dorph-Pedersen.

På daværende tidpunkt var Karen Thisted og kæresten gennem otte år, den otte år yngre Klaus Kjellerup fra 'Tøsedrengene', netop gået fra hinanden, og Karen Thisted var dybt ulykkelig, har hun tidligere fortalt Alt for damerne.

Derfor var det kærkomment for hende, at hun med sin nye ansættelse på TV 2 måtte flytte til Fyn og skabe en ny hverdag. Den blev Jes Dorph-Pedersen en del af.

»Karen var ekstremt social, så da hun flyttede ind i et lille bondehus ved Odense, holdt hun altid kalas med rødvin, snak og smøger,« husker han.

Foruden sit arbejde som journalist og tv- og radiovært har Karen Thisted slået sine folder som forfatter til et hav af bøger. Her ses hun på Bogforum i 2013.

»Hun var ekstremt højrystet og startede alle sine samtaler med et stort grin, så hvis man ikke havde tinnitus i forvejen, så fik man det af at være sammen med hende,« siger Jes Dorp-Pedersen med et stort smil.

Det er et halvt års tid siden, han sidst så sin gamle chef og nære kollega. Han var smuttet ind på Café Dan Turèll for hurtigt at tisse, men endte med at sidde der en halv time, fordi Karen Thisted sad ved et bord med veninden Suzanne Bjerrehuus og vinkede ham hen.

»Karen ville slet ikke kunne klare de her corona-tider, for hun er meget kropslig og insisterer på at give store kram,« siger Jes Dorph-Pedersen.

Man behøver ikke have kendt Karen Thisted privat for at vide, at hun var en kvinde, der altid sagde, hvad hun tænkte. Et karaktertræk, der potentielt kan skabe gnidninger, medgiver Jes Dorph-Petersen. Men Karen Thisted var aldrig sur, siger han. Og hun gav aldrig anledning til, at han skulle være sur på hende.

Tværtimod var hun en loyal kollega, som også blev en ven, da det gjaldt.

»Karen har selv prøvet, hvordan det er, når livet er hårdt,« siger Jes Dorp-Pedersen om Karen Thisted, der i 2013 gik ned med en depression efter at have færdiggjort bestselleren 'Det skal mærkes, at vi lever' om og med Benny Andersen og Johannes Møllehave.

»Så da jeg for fem år siden også var meget medtaget, var hun sød at ringe og skrive til mig,« fortsætter Jes Dorph-Pedersen, der selv har kæmpet med depression og i 2015 måtte forlade 'Go' aften Danmark' på ubestemt tid for at søge behandling for et alkoholmisbrug.

»Det er nemt at være der, når folk er på toppen, men Karen var der også for mig, da det gik skidt.«