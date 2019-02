Der var gået 40 minutter af bisættelsen, da Karen Thisted dukkede op til Ole Stephensens sidste farvel i Holte Kirke.

»Man får ikke sagt ordenltlig farvel, når man kommer styrtende hovedkuls ind i kirken,« siger hun.

Karen Thisted fortalte, at hun var blevet nødt til at tage til London, fordi hun havde en gamle forretningsaftale, og selvom hun tog en taxa, nåede hun det ikke i tide.

»Jeg ville ønske, jeg havde været der hele tiden. Jeg blev fuldstændig slået ud af det. Pludselig stod kisten der, og han var død. Før havde man bare talt om det,« sagde hun om bisættelsen.

Ole Stephensen blev uretmæssigt fyret, hvis man spørger hans tætte ven Karen Thisted. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Ole Stephensen blev uretmæssigt fyret, hvis man spørger hans tætte ven Karen Thisted. Foto: Ida Marie Odgaard

Hun fortæller, at Ole Stephensen var en helt fantastisk far, og at det er noget, som er vigtigt at vide om ham.

»Kan I ikke forestille jer, at han er en fantastisk far? Han elskede sine to børn overalt på jorden, og han elskede sin kone overalt på jorden,« siger hun og fortsætter:

»Jeg husker, hvordan vi havde skrivebord over for hinanden, og han en dag kom og fortalte mig, han skulle være far. Jeg var så glad på hans vegne. Jeg vidste, han ville blive en fantastisk far.«

Ole Stephensen havde altid haft et godt forhold til Karen Thisteds datter, og da Stephensen ikke var ung, da han skulle have sit første barn, varmede nyheden Karen Thisted.

Karen Thisted siger et sidste farvel ved rustvognen, som kørte Ole stephensens kiste bort.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Karen Thisted siger et sidste farvel ved rustvognen, som kørte Ole stephensens kiste bort.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Det er dog ikke kun i forhold til venner og familie, at Stephensen var en mærkbar personlighed.

Karen Thisted var kollega til Ole Stephensen, og hun er ikke i tvivl om, hvad hun mente om manden. Ole Stephensen var dygtig til sit fag, slår hun fast.

»Han var en meget stor journalist, og det tror jeg ikke, folk ved. Jeg har aldrig oplevet en, der var så grundig som ham. Ole lavede aldrig fejl, og alt var gennemtjekket. Det fortjener hans eftermæle at blive nævnt.«

Hun mener, at TV2 begik en stor fejl, da de fyrede Ole Stephensen fra Go' Morgen Danmark. Fyringen fandt sted i 2008, og det ramte tv-værten hårdt.

»Det var kun de TV 2-idioter, der ikke kunnne se, han skulle være på Go' Morgen Danmark. Det er blevet så svagt og vagt bagefter. Jeg ville nødigt komme efter ham. Han var både bitter og ked af det,« har hun tidligere udtalt til B.T., og hun fortsatte:

»Jeg er så vred på TV 2. Hvis man ikke kan klare at have en som Ole Stephensen, er man en idiot.«

Ole Stephensens afskedigelse fra TV 2 var også noget, der blev nævnt ved bisættelsen.

Jørgen Koldbæk, som er Ole Stephensens ven og tidligere kollega, talte efter, at broren Erik Stephensen havde sagt nogle ord.

Erik Stephensen, Ole Stephensens bror talte ved bisættelsen i Holte Kirke fredag den 15. februar 2019. det gjorde gammel ven og kollega Jørgen Koldbæk også. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Erik Stephensen, Ole Stephensens bror talte ved bisættelsen i Holte Kirke fredag den 15. februar 2019. det gjorde gammel ven og kollega Jørgen Koldbæk også. Foto: Liselotte Sabroe

Koldbæk fortalte glade anekdoter fra dagene på Eleva2ren, men han rettede også skarpe ord imod Stephensens tidligere arbejdsplads TV2.

»Der kom nogle unge beslutningstagere, og de besluttede, at der skulle tilføres noget ungt og cool,« sagde han, mens han stod foran sin vens kiste.

»Ole havde gjort sig skyldig i at være over 50 år,« sagde Koldbæk videre om den beslutning, der blev taget.

De senere år helligede Ole Stephensen sig livet som politiker. Hans plan var at stille op for De Konservative til næste folketingsvalg, og han sad som byrådsmedlem i Gentofte Kommune.