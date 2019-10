Til sin datters fire-års fødselsdag endte politikeren Karen Ellemann med at falde sammen på gulvet.

Hun havde på det tidspunkt haft for travlt - og til sidst sagde hendes krop fra.

Det fortæller den 50-årige tidligere Venstre-minister i et interview med Hendes Verden.

»Det var på min datters fire-års fødselsdag, at jeg kollapsede på gulvet. Jeg røg på hospitalet, med hvad de troede var en hjerneblødning. Jeg lå længe på hospitalet, og var mange måneder om at komme mig. Dengang var jeg selvstændig erhvervsdrivende og levede af at lave boligreportager til blade og aviser. Vi havde to børn og to karrierer, og så lå jeg der pludseligt BANG!,« forklarer hun.

Den oplevelse lærte hende efterfølgende at lytte mere til sin krops signaler og opdage det, når advarselslamperne begyndte at blinke.

For at sikre sig, at noget lignende ikke sker igen, bruger hun struktureret planlægning, nattesøvn og god mad, forklarer hun til Hendes Verden.

Karen Ellemann danner privat par med Kresten Kloch. Hun har to børn, der nu begge er voksne, med sin første ægtemand.

Hun blev valgt ind i Folketinget tilbage i 2007 for Venstre, og siden har hun haft flere ministerposter.