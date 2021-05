Dramaet mellem basketball-spilleren Tristan Thompson og Khloé Kardashian fortsætter.

For den seneste tid har rygter floreret om, at Tristan Thompson har været Khloé Kardashian utro.

Denne gang med den 23-årige instagrammodel Sydney Chase, som eftersigende skulle have afsløret utroskabet i en podcast på YouTube ifølge blandt andet The Sun.

Noget som hun gentog på sin TikTok-profil, hvor hun har fortalt, at 'rygterne om hende og Tristan var sande'.

Og det er bestemt ikke første gang, at utroskab er et emne for parret.

I foråret 2019 var Tristan nemlig utro med lillesøster Kylie Jenners daværende bedste veninde, Jordyn Woods.

Dengang frøs familien Jordyn ud af familien, mens Tristan forblev inde i varmen.

Tidligere på året kom det frem, at Tristan Thompson og Khloé Kardashian havde fundet sammen igen efter en længere pause, som følge af at han tidligere havde været hende utro.