Sandheden kan være hård nogle gange. Tilsyneladende også for den yngste ‘Kardashian’-søster Kylie Jenner.

Hun har tidligere udtalt, at hun bestemt ikke var glad for sit udseende, da hun var yngre - og det fik hendes kendte søster Kim Kardashian at føle fredag.

Kim Kardashian drillede nemlig sine søstre ved at poste et billede af dem sammen, hvor de var yngre.

Og det faldt ikke i god jord hos 23-årige Kylie Jenner.

Kim Kardashian og Kylie Jenner ses her i forbindelse med Vanity Fairs Oscar-fest efter årets Oscar-uddeling. Foto: RINGO CHIU Vis mere Kim Kardashian og Kylie Jenner ses her i forbindelse med Vanity Fairs Oscar-fest efter årets Oscar-uddeling. Foto: RINGO CHIU

'Slet det. Omgående', lød det spidse svar fra hende på Instagram på Kim Kardashians opslag.

På billedet, som Kim Kardashian har valgt, ser hun selv ret pæn ud - mens hendes søstre er lidt mere kiksede.

Kylie Jenner har tidligere blandt andet fortalt, hvordan hun har fået filler i sine læbe, da hun var ked af sine små læber, da hun var yngre.

Hendes storesøster - 39-årige - Kim virker dog til at tage ret let på situationen.

Vis dette opslag på Instagram Babies at Benihana Et opslag delt af Kim Kardashian West (@kimkardashian) den 25. Sep, 2020 kl. 9.26 PDT

Hun svarede i hvert fald ved at hentyde til rapperen P Diddys måde at skamklippe kendte ud af hans billeder.

'Skal jeg Diddy-beskære dig ud', spurgte Kim, hvorefter Kylie uden tøven svarede:

‘Absolut’.

Mens Kylie ikke var begejstret for billedet, havde Kardashian-fans ikke svært ved at skjule deres begejstring.

Et ældre billede fra 2011 af Kardashian-søstrene. Fra venstre ses Khloé, Kendall, Kim, Kylie og Kourtney. Foto: DANNY MOLOSHOK Vis mere Et ældre billede fra 2011 af Kardashian-søstrene. Fra venstre ses Khloé, Kendall, Kim, Kylie og Kourtney. Foto: DANNY MOLOSHOK

Kardashian-søstrene er kendt for deres mange hundrede millioner følgere på de sociale medier, og mange af følgerne kommenterede med glæde Kim’s opslag.

Hvad angår selve billedet, så er det måske forståeligt nok, hvis Kylie Jenner havde svært ved at kende sig selv. På billedet, der er 11 år gammel, ser de fire søstre, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner og Kylie Jenner nemlig noget anderledes ud end de gør i dag.

Billedet blev dog også taget tilbage, da verden først lige var ved at stifte bekendtskab med Kardashian-søstrene.

Siden har de taget de sociale medier med storm, og hver især udvikler sig til forretningskvinder, der sælger kosmetisk, jeans og andre produkter - ligesom deres udseende i øvrigt også har ændret sig.