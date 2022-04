Kardashian-klanen har endnu ikke ladet sig fotografere i forbindelse med den celebre retssag mod ex-svigerinde Blac Chyna.

Alligevel drilles Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kylie Jenner og mor Kris Jenner i stor stil på internettet for deres aparte udseende.

En tegner har nemlig foreviget både sagsøger og sagsøgte i en stribe tegninger fra retslokalet – og ifølge røster på de sociale medier kan man godt se, hvem tegneren holder med i sagen.

'Kim (Kardashian, red.) kommer til at retsforfølge tegneren i hoved og røv,' skriver én, mens en anden påpeger, at tegneren virkelig 'må hade Kylie'.

Her ses de i virkeligheden: Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian (medvirker ikke på tegningen red.), Kim Kardashian, Kris Jenner og Kylie Jenner. Foto: Jordan Strauss Vis mere Her ses de i virkeligheden: Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian (medvirker ikke på tegningen red.), Kim Kardashian, Kris Jenner og Kylie Jenner. Foto: Jordan Strauss

Som bekendt er fotografer forment adgang til retssale, med mindre den pågældende dommer ekstraordinært vælger at tillade det, og derfor må offentligheden for det meste nøjes med at se såkaldte retstegninger.

Det er også tilfældet i den verserende sag mellem realitystjernerne, som tegneren Mona Shafer Edwards er blevet hyret til at forevige.

Hun har tidligere lavet retstegninger af både O.J. Simpson og Michael Jackson. Men den aktuelle sag er hun altså ikke sluppet heldigt fra, fornemmer man på Twitter, hvor tegningerne er gået viralt.

Det skyldes, at især Kylie Jenner fremstår som en gammel, furet dame med kroget næse, mens både Kloé og Kim Kardashian er mildest talt ukendelige.

The courtroom sketches of Khloé, Kim, Kylie, Kris and Blac Chyna are ART. pic.twitter.com/tqnJ380rRF — Dave Quinn (@NineDaves) April 18, 2022

Blac Chyna fremstår derimod som en power woman med harmonisk ansigt, perfekt hår, velplejede negle og fashionabelt jakkesæt, som får flere på de sociale medier til at tænke på Disney-skurken Cruella de Vil.

33-årige Blac Chyna, med det borgerlige navn Angela White, valgte i 2017 at sagsøge Kardashian-familien, da hun mener, de er skyld i, at hun bliver snydt for en indtjening på 742 millioner kroner. De 302 millioner er for 'tidligere økonomisk skade' mens de 440 millioner er for 'fremtidig økonomisk skade'.

Blac Chyna blev en del af Kardashian-klanen, da hun fandt sammen med de celebre søstres mindre kendte bror, Rob Kardashian, og for fem år siden fik et barn med ham. Sideløbende med den populære 'Keeping Up With the Kardashians' fik parret deres egen tv-serie, 'Rob & Chyna', som dog blev droppet, da de endegyldigt slog op.

Blac Chyna hævder nu, at det var den magtfulde Kardashian-familie, der fik serien – og dermed pengestrømmen – stoppet, mens familien mener, at den blev aflyst som følge af bruddet.

Blac Chyna med Rob Kardashian i 2016. Foto: John Misa/MediaPunch Vis mere Blac Chyna med Rob Kardashian i 2016. Foto: John Misa/MediaPunch

Men sagen er mere speget end det. For foruden de økonomiske tab har Blac Chyna sagsøgt Rob Kardashian og familien for vold, overfald, hustruvold og æreskrænkelser.

Mandag startede retssagen endelig med juryudvælgelse. Og her var det ikke kun tegneren, der blev beskyldt for at have valgt side i sagen.

Ifølge PageSix fandt en upassende ordveksling nemlig sted, da en gruppe potentielle nævninge blev spurgt til deres forudindtagne holdning til reality-tv. Her svarede en midaldrende mand, at han aldrig havde set 'Keeping Up With the Kardashians', men han havde set Kim Kardashians sexvideo.

Dermed kunne han naturligvis ikke være upartisk, sagde han kækt og høstede grin fra salen. Han ville derfor ikke kunne være upartisk i sagen, da han konstant ville afspille sexvideoen i sit hoved, sagde han.

Ifølge mediet virkede familien tydeligt irriterede over denne reference.

Med 'sexvideoen' refererer den potentielle nævning til en video af den dengang 23-årige Kim Kardashian og ekskæresten Willie 'Ray J' Norwood, som senere blev lækket og distribueret mod hendes vilje. En video, som Kim Kardashian flere gange har nævnt som noget, hun gerne ville have slettet fra sit liv, omend hun ved, at hun ikke havde opnået samme kendisstatus uden den.

Der er afsat 10 dage til retssagen mellem Blac Chyna og Kardashian-familien.