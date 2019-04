Kim Kardashian West er en af de mest magtfulde mennesker på det sociale medie Instagram, og derfor giver et også genlyd, når folk mener, hun gør noget galt.

Flere af hendes følgere har været i oprør over, at megastjernen har lagt et sexet billede ud tirsdag.

Det er nemlig ikke mere end et par dage siden, at rapperen Nipsey Hussle blev skudt og dræbt i Los Angeles.

Kim Kardashian West og hendes søstre var ude og vise respekt, og de sendte hilsner til rapperens kæreste Lauren London ved hjælp af sociale medier.

Lauren London er mor til Nipsey Hussles eneste barn.

London er ven til Kardashian-klanen.

Billedet, som Kim Kardashian har lagt på sociale medier, er et reklame-indspark for søsteren Kourtney Kardashians side poosh.com.

Kim Kardashian er, som man kan se længere nede i denne artikel, iført en skinndende sølvfarvet svømmedragt og røde solbriller.

Folk kommenterer, at de ville ønske, Kim Kardashian West havde ventet med at lægge sådan et billede på sociale medier.

Kim Kardashian har vist Lauren London, der er skuespiller, sin respekt i et opslag, hvor hun skriver 'sender så meget kærlighed og bønner til dig, Lauren London.'

Kardashian-familien bor også i Los Angeles, ligesom den afdøde rapper Nipsey Hussle gjorde.

Den grammy-nominerede Hussle blev skudt ned på åben gade søndag.

Han efterlader sig sin kæreste og deres fælles søn.