Hun var en af årsagerne til, at Khloé Kardashian og Tristian Thompson gik fra hinanden.

Det betød, at Jordyn Woods blev uønsket i Kardashian-familien, men det har ingen betydning haft for hendes fremtidige karriere.

Således har Woods scoret en rolle i filmen 'Keep It Simple', hvor hun skal spille overfor blandt andet Jeremy Meeks. Det skriver Daily Mail.

22-årige Jordyn Woods var på manges læber tilbage i midten af februar, da det kom frem i offentligheden, at hende og Tristian Thompson havde 'hygget' sig lidt til en fest.

Jordyn Woods skal spille med i filmen 'Keep It Simple'.

Woods afslørerede den kommende rolle i 'Keep It Simple' på sin Instagram-profil:

'I morges afsluttede vi officielt min første hovedrolle i en film. Vi har lagt så meget arbejde i det, men Gud har virkelig været på min side', skriver hun blandt andet.

Hun tilføjer, at hun ikke kan vente med at vise det færdige produkt:

'De søvnløse nætter, til sygdommen på settet og de følelsesmæssige rutsjebaneture. Jeg kan ikke vente med at dele denne rejse med jer. Jeg håber, at I har en god uge,« slutter hun overfor sine cirka 11 millioner følgere.

Siden skandalen mellem Woods og Thompson kom frem, har den kommende 'Keep It Simple'-skuespiller ikke sat mange ord på episoden.

22-årige Woods har dog udtalt, at hun følte sig mobbet af hele verdenen, da historien kom frem i medierne.

Khloé Kardashian og Tristian Thompson nåede at få datteren, True Thompson, inden de gik fra hinanden.

Premieredatoen på 'Keep It Simple' er endnu ikke blevet offentliggjort.