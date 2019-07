Rob Kardashian vender tilbage, og Kanye West bliver mere involveret end nogensinde før, hvis realityserien får flere sæsoner. Men det kræver, at der kommer langt flere penge på bordet end tidligere.

Når den kommende sæson af ‘Keeping Up With the Kardashians’ er løbet over skærmen senere i år, er det samtidig enden på den kontrakt, som familien og E! i 2017 indgik på fem sæsoner.

Dengang fik familien forhandlet sig frem til en løn på $150 millioner – der dengang svarede til lige i underkanten af 950 millioner kroner – for de fem sæsoner, hvilket var en stigning på godt 50 procent i forhold til den sum, de fik for at underskrive den forrige aftale, de indgik med tv-stationen i 2015.

Forhandlingerne om nye afsnit er i fuld gang, men denne gang er en 50 procent lønforhøjelse ikke nok, hvis Kardashian-klanen skal sætte deres underskrifter. De forlanger nemlig dobbelt så meget. Det skriver Radar Online.

Mediet fortæller, at Kris Jenner, der som altid står for forhandlingerne, har gjort det klart, at de kun vil forlænge kontrakten, hvis E! smider en løn på $300 millioner – godt 2 milliarder kroner – efter familien, der skal dele den store sum penge.

En fair aftale

En kilde fortæller til Radar Online, at familien mener, at de har gjort sig fortjent til den store lønforhøjelse, fordi de alle har leveret varen i de seneste sæsoner, der har haft gode seertal.

Derudover er der kommet langt flere familiemedlemmer til siden da. Både Kylie Jenner og Khloé Kardashian er blevet mødre for første gang, mens Kim Kardashian og Kanye West har tilføjet to børn til flokken.

'De har alle familier nu, og de havde ikke alle de børn, da de indgik den oprindelige aftale. Kris og børnene synes virkelig, at det er en fair deal. Nu er det op til tv-stationen', siger kilden.

Kilden fortæller, at Rob Kardashian vender tilbage og igen bliver en del af realityserien, hvis den nye kontrakt bliver underskrevet. Og så får tv-seerne lov til at se meget mere til Kanye West.

'Kim er godt på vej til at blive advokat, og Kanye bliver mere involveret i serien, end han nogensinde har været. Kim synes, at det helt sikkert er mange flere penge værd, fordi han skaffer så mange nye seere i øjeblikket. Med hensyn til Kendall og Kylie, så er Kendall nu supermodel, og Kylie er milliardær. Det var ikke tilfældet i 2017', fortsætter kilden.

Hvis du er glad for ‘Keeping Up With the Kardashians’, så kan du i første omgang glæde dig til en ny sæson senere i år – og herefter håbe på, at E! finder den helt store pengepung frem.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk