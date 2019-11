Kanye West, der er kendt fra musikkens verden, har tænkt sig at stille op til det amerikanske præsidentvalg i 2024.

42-årige West fortalte om sin plan, da han gæstede Fast Company’s Innovation Festival i USA.

Den amerikanske rapper blev mødt med grin fra publikummet, da han annoncerede sit kandidatur, men han bevarede den seriøse tone i sit svar:

»Hvad griner I alle af? Jeg stiller op. Men hvis jeg var præsident i landet, ville jeg skabe rigtig mange jobs til befolkningen,« sagde den kontroversielle rapper.

Under hans deltagelse sagde West, at alle kendte er bange for at sige deres mening, fordi de er nervøse for at ende i fængsel.

Det skriver People.

Kanye West designer forskellige ting i USA, og han fortæller, man kun kan være forbruger uden en reel mening, hvis man er sort i branchen.

42-årige West havde flere esser i ærmet under festivalen, og han fortalte, at han overvejer at ændre sit navn fra Kanye West til Christian Genius Billionaire Kanye West i et år.

Den mulige navneændring skyldes, at folk synes, det er skidt, hvis folk kalder sig selv for 'milliardær', og det vil han gøre op med.

West fortæller, at han ville være doven og hvile på laurbærene, hvis hans familie ikke var god til at holde ham motiveret hele tiden.

Kanye West er lige nu albumsaktuel med 'Jesus Is King', der topper hitlisterne rundt omkring i verden.

Om navneændringen og præsidentkandidaturen bliver en realitet kan kun tiden vise.