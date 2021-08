Den amerikanske rapper Kanye West har ansøgt retten i Los Angeles om lov til at skifte sit navn.

Hans fulde navn er Kanye Omari West, men får han sin vilje, skal han fremover blot hedde sit kælenavn 'Ye'.

Det skriver TMZ, der har set retsdokumenterne.

Heri er 'personlige årsager' beskrevet som grundlaget for at ønske navneskiftet.

Kanye West har haft stor succes som musiker og designer. Foto: Mike Blake Vis mere Kanye West har haft stor succes som musiker og designer. Foto: Mike Blake

Ye er en forkortelse af Kanye og er blevet brugt som kælenavn af rapperen siden 2012.

Ikke mindst fik hans ottende album fra 2018 titlen 'Ye'.

»Jeg mener, at 'ye' er det mest brugte ord i biblen, og i biblen betyder det 'dig'. Så jeg er dig, jeg er os, det er os. Det gik fra Kanye, der betyder den eneste, til bare Ye – bare at være en refleksion af vores gode, vores dårlige, vores forvirrede, alting,« forklarede han dengang.

Kanye Wests kommende ekskone, Kim Kardashian, hedder stadig West til efternavn, men det familienavn er den 44-årige rapper altså selv klar til at droppe – til fordel for slet ikke at have et efternavn.

Kim Kardashian West anmodede om skilsmisse fra Kanye West tilbage i februar måned. Foto: DANNY MOLOSHOK Vis mere Kim Kardashian West anmodede om skilsmisse fra Kanye West tilbage i februar måned. Foto: DANNY MOLOSHOK

Der er da også god sandsynlighed for, at Kanye West for fremtiden officielt blot kan hedde Ye.

Den californiske navnelovgivning er nemlig ikke særligt restriktiv.

Så længe formålet med navneskiftet ikke er at begå kriminalitet, så burde navneskiftet blive godkendt.

Det kan dog tage op til tre måneder, før den 44-årige rapper kan få en dato til at møde op i retten og få underskrevet et dekret med sit nye juridiske navn.