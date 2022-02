Det kan ikke komme som en overraskelse, at Kanye West ikke er lige så interesseret i en skilsmisse, som hans tidligere kone, Kim Kardashian.

Senest har han meddelt sin modvilje til en dommer.

Ifølge en række retsdokumenter, som mediet TMZ har set, har Kim Kardashian bedt dommeren om at erklære hende for single, selvom vilkårene for skilsmissen endnu ikke er på plads.

Men den idé er Kanye West ifølge TMZ slet ikke med på.

Kim Kardashian har bedt en dommer om at løse hende fra ægteskabet, før skilsmisseaftalen med Kanye West er endeligt på plads. Foto John Nacion. Foto: zz/John Nacion/STAR MAX/IPx Vis mere Kim Kardashian har bedt en dommer om at løse hende fra ægteskabet, før skilsmisseaftalen med Kanye West er endeligt på plads. Foto John Nacion. Foto: zz/John Nacion/STAR MAX/IPx

Ifølge skilsmisseplanen skal parterne i næste måned aftale fordelingen af både børn og likvider imellem sig. Men angiveligt er Kanye Wests advokater bekymrede for, at Kim Kardashian har skumle bagtanker med ønsket om allerede nu at blive løst fra ægteskabet.

Ifølge TMZ frygter rådgiverne, at hun kunne finde på at gifte sig igen og dermed får mulighed for at trække værdier ud af det fælles bo, inden skilsmisseaftalen er på plads.

For sin part har Kayne West derfor stillet et modtilbud til sin kommende ekskone. Han vil acceptere, at hun løses fra ægteskabet, hvis hun til gengæld accepterer tre krav:

1. Hvis en af dem dør, skal alle penge, der tilhører nogle af dem refunderes.

2. Hun må ikke overfører penge fra nogle af de konti, de i fællesskab har oprettet.

3. Hun må ikke give afkald på sine ægteskabelige privilegier, før forældremyndighedssagen over deres fælles børn er afgjort.

Det sidste krav betyder ifølge mediet, at Kim Kardashian, hvis hun gifter sig igen, skal stille eventuelle samtaler om sine børn, som hun eventuelt vil have med sin eventuelle nye mand til rådighed for retten, når forældremyndighedssagen skal for en dommer.

De krav skulle Kim Kardashian, så vidt TMZ er informeret, have efterlignet Kanye West og sagt: ‘Nej tak’ til.