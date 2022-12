Lyt til artiklen

Hans tidligere forretningsmanager har ikke kunnet finde ham i flere uger.

Så nu har rapperens tidligere øverste finansielle rådgiver Thomas St. John bedt om mere tid til at finde ham, så han kan stævne ham for manglende lønudbetaling.

Det fremgår af Thomas St. Johns anmodning til retten, skriver The US Sun.

Rygterne om Kanye Wests forsvinden startede dog allerede, inden forretningsmanageren ansøgte retten om ekstra tid til at finde ham, så han kunne stævne ham for de mere end 30 millioner kroner, han kræver i erstatning fra ham.

I et opslag på Twitter af hip hop-mediet Daily LOUD blev den kontroversielle rapper nemlig erklæret »savnet«.

Nu har rygterne så fået ekstra brænde på bålet, efter det er blevet offentliggjort, at det er blevet dokumenteret i retten, at Thomas St. John forgæves har ledt efter Kanye West for at stævne ham.

Samtidig skulle den kontroversielle musiker heller ikke have valgt nogen advokater til at repræsentere sig imod millionanklagerne om manglende lønudbetaling, hvilket yderligere besværliggør stævningen.

Men Kanye Wests tidligere forretningsmanager har altså »trods ihærdig indsats« ikke kunnet finde frem til musikeren, trods han har prøvet »flere forskellige adresser« i Californien, der tilhører ham, som det står skrevet i retsanmodningen.

Derfor anmoder Thomas St. John altså om mere tid til at finde Kanye West – og vil endda gå så vidt som at hyre »passende instanser« for at lokalisere ham.

Samtidig har hverken The US Sun eller andre internationale medier som The Independent kunnet få en kommentar fra repræsentanter for Kanye West om hans rygtede forsvinden.

Kanye West derimod har på det seneste mødt udstrakt kritik og konsekvens for sine udbrud af hadefuld retorik mod både sorte og jøder, som han både har trukket tilbage og stået fast på.

Værst er det gået, da han med et helt modeshow støttede hadpropagandabevægelsen White Lives Matter og i en tirade på sociale medier fik meddelt, at han ville begå 'dødsbekæmpelse tre på det jødiske folk'.

Det fik mest bemærkelsesværdigt Adidas til at trække sig fra samarbejdet med ham, og det samme gjorde også hans agentur CAA og modehuset Balenciaga. En dokumentar med rapperen blev ligeledes droppet.

Ikke mindst er han blevet udelukket fra både Twitter og Instagram for at true jøder.

Hele fadæsen har desuden fået den rappende designers formue til at styrtdykke med en milliard, vurderede Forbes tilbage i oktober.

Kanye Wests støtter har det til gengæld været sværere at få øje på, men flere har mindet om, at rapperen er bipolar og selv tidligere har fortalt, at han ikke tager sin medicin, når han er i kreative processer.