Alt med måde, lyder en gammel talemåde.

Meget tyder dog på, at Kanye West ikke er tilhænger af den tilgang til livet. Han har nemlig flere afhængigheder. Blandt andet er han afhængig af porno.

Afhængigheden startede allerede, da han var fem år, fortæller han i et stort interview med Eonline.

Dengang havde hans far Playboy-magasiner til at ligge fremme, og netop de magasiner har haft indflydelse på alle beslutninger, han siden har taget.

»Da min mor døde, sagde jeg, at 'nogen begraver sig i stoffer (når sådan noget sker, red.). Jeg begravede mig selv i min sexafhængighed',« fortæller han i interviewet.

Han fortæller, at han kan slå sin afhængighed til og fra, men at den altid følger ham:

»Fra femårsalderen og frem til nu har jeg forsøgt at komme af med vanen. Den kommer bare frem i det åbne, som om den er okay, men jeg rejser mig og siger: ‘Nej, det er ikke okay’.«

Kanye West konverterede for nylig til kristendommen og er siden begyndt at holde ugentlige gudstjenester om søndagen.

I forlængelse af dette har han udgivet albummet ‘Jesus is King’.

I interviewet med Eonline fortæller han, at han under tilblivelsen af albummet havde nogle særlige krav til sine samarbejdspartnere.

Blandt andet bad ham dem om at afholde sig fra at have sex før ægteskabet, mens de arbejdede på albummet.

Han så hellere, at de holdt deres fulde fokus på deres arbejde.