I månedsvis er han blevet chikaneret af Kanye West. Han er blevet hængt ud. Truet. Og i en animeret video er han blevet bundet og begravet levende af sin kærestes eksmand.

Foreløbig har Pete Davidson forholdt sig tavs. Men efter at Kanye West nu også er begyndt at lange ud efter Kim Kardashian – Kanye Wests ekskone og Pete Davidsons nye kæreste – har den 28-årige komiker fået nok.

Det viser en privat sms-korrespondance mellem Pete Davidson og 44-årige Kanye West, som en af komikerens venner har lagt på de sociale medier.

Her kan man læse, at Pete Davidson beder Kanye West om at 'slappe lidt af'.

Kim Kardashian og Pete Davidson. Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix og Robyn Beck/AFP/Ritzau Scanpix

'Kim er vitterlig den bedste mor, jeg nogensinde har mødt. Hvad hun gør for de unger, er fantastisk, og du er så fucking heldig, at hun er dine børns mor. Jeg har besluttet, at jeg ikke vil lade dig behandle os på den måde mere, og jeg er færdig med at forholde mig tavs. Bliv fucking voksen,' skriver han i en sms.

Kanye West har – på sin egen meget direkte facon – været åben om, hvor hårdt det var at blive skilt og se sin ekskone med en anden. Og han har især været vred over ikke længere at være inde over opdragelsen af eksparrets fire børn.

Flere gange har han kritiseret Kim Kardashian for at lade deres ældste datter, otteårige North West, være på TikTok. Og da mor og datter igen i weekenden lagde en fælles video på det sociale medie, skrev Kanye West igen en stribe harmdirrende stories på sin Instagram-profil, hvor han til sine 15 millioner følgere ytrede sig om ekskonens opdragelse af datteren.

Og det fik altså Pete Davidson til at bede Kanye West lade Kim Kardashian være, hvortil rapperen skrev: 'Hvor er du lige nu?'

Herefter kvitterede Pete Davidson med en selfie og teksten:

'I seng med din kone.'

Det provokerende svar fik naturligvis internettet til at gå amok.

Ikke mindst, fordi man på selfien fra sengen kan se, at Pete Davidson har fået tatoveret 'KIM' på sit bryst.

Her kan man skimte en tatovering af navnet 'KIM'. Foto: Instagram

Korrespondancen, selfien og tatoveringen falder sammen med, at Kim Kardashian i weekenden valgte at lægge et billede af Pete Davidson på Instagram for første gang og dermed for alvor gjorde deres forhold officielt.

Og det var ganske kalkuleret, mener flere, efter at Kim Kardashian endte i en shitstorm i sidste uge.

Her gav den 41-årige realitystjerne og forretningskvinde et interview til Variety, hvor hun kom med et ganske kontant råd til de kvinder, der ønsker samme succes i livet, som hun har:

»Let røven og begynd at arbejde,« sagde Kim Kardashian og tilføjede, at det 'virker, som om ingen gider arbejde nu om stunder.'

Let at sige for en kvinde, der er vokset op i velstand uden studiegæld eller udgifter til barsel og børnepasning.

Om Pete Davidsons selfie var et forsøg på at redde kæresten fra shitstormen, er ikke til at vide. Men sikkert er det, at vi ikke har hørt til det sidste i trekantdramaet mellem ham, Kanye West og Kim Kardashian.