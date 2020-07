Kanye West skaber igen overskrifter med nogle tilsyneladende usammenhængende udmeldinger blandt andet rettet mod sin egen familie.

For i flere opslag på sin Twitter-profil kritiserer han både sin kone, Kim Kardashian West, og sin svigermor, Kris Jenner, i grove vendinger.

Engelske The Sun skriver, at musikeren på sin Twitter-profil afslører, at han igennem to år har ønsket at få en skilsmisse fra sin kone.

'Jeg har forsøgt at blive skilt, siden Kim mødtes med Meek på (hotel) Waldorf i forbindelse med 'fængselsreformen',' lyder det fra ham.

Her taler Kanye West ved det stormøde, han holdt i forbindelse med sin kapagne, som han kører for at blive præsident. Foto: Randall Hill

Med Meek refereres der til rapper Meek Mills, og Kanye West understreger, at det ikke er med ham, han har et problem med.

'Meek var respektfuld, og han er min mand,' lyder det i et af de mange Twitter-opslag.

Verdensstjernen har foruden udmeldingen om ønsket om skilsmisse skrevet, at hans berømte kone og hans svigermor har forsøgt at sende to læger efter ham. Han har også anklaget dem for at forsøge at lukke ham inde.

Den 43-årige rapper, som har fire børn med Kim Kardashian West, kaldte desuden både sin svigermor og sin kone for 'hvidt overherredømme'-tilhængere.

Tidligere har rapperen offentligt fortalt, at han lider af at være bipolar.

Den efterhånden noget skandaleombruste rapper stod frem 7. juli og sagde, at han ville stille op som præsidentkandidat.