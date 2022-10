Lyt til artiklen

Først blev rapperen Kanye West udelukket fra Twitter og Instagram, fordi han overtrådte reglerne.

Nu melder den amerikanske bankgigant JP Morgan Chase ud, at de stopper samarbejdet med rapperen og hans modebrand 'Yeezy'.

Det skriver BBC, der henviser til et brev fra banken, der er blevet dateret 20. september. Heri lyder det også, at rapperen har til den 21. november til at få flyttet sin virksomhed over i en anden bank.

Kanye West har tidligere kritiseret banken for ikke at ville sætte ham i forbindelse med bankens administrerende direktør Jamie Dimon.

Det forlyder ikke, hvorfor banken dropper ham, men udmeldingen kommer samtidig med, at også Adidas er ved at gennemgå deres aftale med Kanye West.

Det sker efter modeugen i Paris, hvor han er blevet kritiseret for at bære en T-shirt med teksten 'White lives matter'.

Adidas og Kanye West står sammen bag den populære Yeezy-sneakerserie. Serien har en årlig omsætning på 15 milliarder kroner til Adidas – tæt på 10 procent af Adidas' samlede omsætning.

Adidas har ikke nævnt, om den specifikke hændelse er årsagen til overvejelserne om deres fortsatte samarbejde, men en talsperson har sagt, »at succesrige partnerskaber er forankret i gensidig respekt og fælles værdier.«

I september stoppede Kanye West desuden samarbejdet med den amerikanske modekoncern Gap. Her beskyldte han selskabet for ikke at åbne selvstændige butikker til hans Yeezy-mærke.