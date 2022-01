Det stjernespækkede trekantdrama i Hollywood fortsætter.

For selvom det efterhånden er længe siden, at Kim Kardashian og Kanye West – nu Ye West – gik hver til sit, er der igen nyt at rapportere, skriver TMZ.

Ifølge mediet er der nemlig snak om, at Ye West spreder rygter om ekskonens nye flirt, skuespiller og komiker Pete Davidson.

Og det skaber røre i andedammen.

Skuespiller og komiker Pete Davidson. Foto: ROBYN BECK Vis mere Skuespiller og komiker Pete Davidson. Foto: ROBYN BECK

Rygterne – der angiveligt skulle stamme fra Ye Wests mund – går på, at Pete Davidson skulle være syg med aids.

Det bekræfter flere kilder tæt på Pete Davidson til TMZ, efter DJ Akademis italesatte rygterne i en video på YouTube tidligere på ugen.

Men selvom rygterne er falske, skaber det bekymring hos Pete Davidsons venner, der er overraskede over alvoren i det rygte, der spredes.

Om rygtet virkelig stammer fra Ye West, kan der kun gisnes om. En kilde tæt på Ye West fortæller TMZ, at historien ikke holder stik.