De er ikke officielt et par, men der er noget særligt, der drager ham mod hende.

Sådan lyder det ifølge TMZ fra kilder, som er tæt på rapperen Kanye West og hans nye flamme, Chaney Jones.

Og hvad er det så ved Chaney Jones, som er så dragende for Kanye West?

Jo, det er såmænd, at hun til forveksling ligner hans ekskone Kim Kardashian. En ekskone, som Kanye West mange gange, og meget offentligt, har fortalt, han vil have igen.

En interesse, der på ingen måde er gengældt, da hun har gjort det meget klart, at hun gerne ser skilsmissen gå igennem – og hellere førend siden.

Så Kanye West kigger altså i en ny – men dog rent udseendemæssigt velkendt – retning.

Ifølge TMZ har rapperen og Chaney Jones set hinanden i nogle uger, men det skulle, indtil videre, ikke været andet en spas og løjer.

På Twitter er der mange, der bemærker, at Kanye Wests nye flamme ligner ekskonen.

Kanye Wests nye kæreste Chaney Jones ser fuldstændig ud som Kim Kardashian.

Det er et faktum, at Kanye West er besat af Kim Kardashian. Jeg mener, kig lige på Chaney Jones, hans nye kæreste, hun ligner fuldstændig Kim.

Alt jeg kan sige er, at den mand har en type eller en besættelse.

Kanye Wests nye kæreste, Chaney Jones, er en friskere version af Kim Kardashian.

De er blevet set sammen i Miami, ligesom hun også var til stede ved en af rapperens koncert.

Her ses Kanye Wests ekskone, Kim Kardashian. Foto: zz/Doug Peters/STAR MAX/IPx Vis mere Her ses Kanye Wests ekskone, Kim Kardashian. Foto: zz/Doug Peters/STAR MAX/IPx

Måden, de to kom i kontakt med hinanden, er da også ganske nede på jorden, da hun blot sendte rapperen en besked via de sociale medier, hvilket var nok til at vække rapperens interesse.

Dermed lader Kanye West også til at være ovenpå efter det nylige brud fra Julia Fox. De to havde et kort forhold, som dog formåede at tiltrække sig stor opmærksomhed – også, fordi Kanye West, mens de var sammen, flere gange fik fortalt, at han ville have sin ekskone, Kim Kardashian, igen.