Kanye West har endnu engang kastet sig ud i endnu et voldsomt angreb på Twitter.

Denne gang er det dog ikke rapperens hustru, Kim Kardashian, der bliver kastet for løverne på det sociale medie. Det er derimod musikindustrien.

I en række tweets påstår den 43-årige præsidentkandidat, at de to musikkonglomerater Sony og Universal holder deres artister som slaver.

Rapperen nægter derfor at udgive nyt materiale, før han er frigjort fra sine kontrakter med pladeselskaberne. Det skriver Page Six.

'Jeg har brug for at se alles kontrakter hos Universal og Sony. Jeg vil ikke være vidne til, at mit folk bliver holdt som slaver, så jeg sætter mit liv på spil for mit folk. Musik- og basketindustrien er de moderne slaveskibe,' skriver Kanye West og giver herefter sig selv guddommelig status:

'Jeg er den nye Moses'.

I et andet tweet, som nu er slettet, kaldte Kanye West sig for Amerikas næstrigeste sorte mand, hvorefter han proklamerede, at 'han havde brug for sit folk ved sine side for at frigøre dem'.

Musikforlaget EMI, som er ejet af Sony, har kontrolleret rettighederne til Kanye Wests musik siden 2003.

Rapperen sagsøgte så sent som i januar sidste år EMI i forsøget på at blive frigjort sin kontrakt, men forlaget kvitterede ved at sagsøge Kanye West tilbage.

De anklagede ham blandt andet for ikke at have overholdt de aftaler, som han skrev under på for nu 17 år siden.

Kanye West har slettet sit tweet, hvor han truer med ikke at udsende mere musik, før han er fri fra sin kontrakt, men opslaget, hvori han sammenligner sig med profeten Moses ligger i skrivende stund stadig frit tilgængeligt og kan ses herunder: