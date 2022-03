Det har været en meget offentligt skilsmisse, som Kanye West og Kim Kardashian har været igennem det seneste år.

Rapperen med det officielle navn Ye har nemlig flere gange brugt sine sociale medier til højlydt at ønske sin ekskone tilbage – og til højlydt at ønske hendes nye kæreste, komikeren Pete Davidson, langt bort.

Men nu tager Kanye West et nyt skridt i skilsmissedramaet.

Han har nemlig fyret sin advokat, Chris Melcher, lige op til, at den afgørende høring om kendisparrets ægteskabelige status står for døren, skriver TMZ.

Kim Kardashian danner par med Pete Davidson, men det huer ikke hendes eksmand Kanye West - og dét huede ikke hans kæreste Julia Fox, for hun fik nok og smuttede. Foto: Ritzau Scanpix Vis mere Kim Kardashian danner par med Pete Davidson, men det huer ikke hendes eksmand Kanye West - og dét huede ikke hans kæreste Julia Fox, for hun fik nok og smuttede. Foto: Ritzau Scanpix

Angiveligt skulle Kanye West og advokaten have haft svært ved at kommunikere – og Kanye West svært ved at beslutte, hvordan han ville gribe skilsmissen an: Fredsommelig forhandling eller kamp for kærligheden?

I stedet skulle Chris Melcher være blevet erstattet af advokaten Samantha Spector.

Hun var også advokat for Nicole Young i den spektakulære skilsmisse fra Dr. Dre – produceren, der i øvrigt var repræsenteret af Kim Kardashians advokat Laura Wasser.

Dermed står de to advokater Spector og Wasser igen overfor hinanden, når den afgørende høring i skilsmissesagen mellem Kanye West og Kim Kardashian står onsdag.

Det bliver så for fjerde gang med en ny advokat for 44-årige Kanye Wests vedkommende, siden den 41-årige Kim Kardashian søgte om at blive separeret fra ham i februar sidste år.

Den 41-årige realitystjerne har derimod – modsat sin kommende eksmand – været ganske fåmælt under hele skilsmissesagen.

Sidste måned tyede hun dog selv til sine sociale medier for at bede Kanye West om at stoppe sine tirader, og her nævnte hun også hans problemer med at samarbejde med sine advokater i sagen.

»Forhåbentligt kan han endelig svare den tredje advokat, han har haft det sidste år for at løse problemerne i mindelighed,« skrev hun.