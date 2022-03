Scenen ved den forestående Grammy-uddeling er lukket land for Kanye West.

Rapperen har fået besked på, at han ikke må optræde på grund af en »bekymrende opførsel på nettet«.

Det bekræfter en repræsentant for Kanye West over for magasinet Variety

Han er ellers nomineret til fem Grammy-priser ved den prestigefyldte prisuddelingen – og i sidste uge kom det også frem, at skulle være blandt de optrædende ved showet, der finder sted 3. april.

Det er nu blevet ændret.

Kanye West har på det seneste fået en del negative opmærksomhed, der ikke har været relateret til musik, og det skulle have fået arrangørerne til at frygte for, hvad musikeren ville kunne finde på at sige med en mikrofon i hånden.

Det var kun i sidste uge, at Kanye West blev suspenderet fra Instagram, fordi han »overtrådte platformens politik om hadefulde ytringer, mobning og chikane« rettet mod Trevor Noah, der såmænd skal være vært ved Grammy-uddelingen.

Dernæst har han igennem længere tid offentligt kritiseret ekshustruen Kim Kardashian og hendes nye kæreste, Pete Davidson.

Det var så sent som i tirsdags, at der blev sat navne på de første Grammy-optrædende. Nu hvor Kanye West er taget af plakaten igen, er der indtil videre kun følgende kunstnere tilbage: BTS, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Lil Nas X with Jack Harlow, Brandi Carlile og Brothers Osborne.

Kanye West er blandt andet nomineret for albummet 'Donda'. Han har 21 gange vundet en Grammy, hvilket gør ham til den mest vindende rapper af prisen sammen med Jay Z.