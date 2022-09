Lyt til artiklen

'Kasper Rørsted er også død i en alder af 60.'

Sådan står der på et billede, rapperen Kanye West har delt på sin Instagram-profil, der skal ligne forsiden af The New York Times.

Adidas, som Kasper Rørsted er direktør for, har flere gange lavet kollektioner med rapperens sidelinje Yeezy, der har været en stor succes på verdensplan.

Men nu har Kanye West altså set sig sur på firmaet.

Kasper Rørsted, CEO, Adidas. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kasper Rørsted, CEO, Adidas. Foto: Liselotte Sabroe

Ifølge TMZ er kendissen angiveligt utilfreds, fordi man for nylig lancerede kollektionen 'Yeezy Day', som han hævder ikke at have haft kreativ kontrol over.

Desuden gjorde 'Yeezy Day' det muligt for fans at få fingrene i tidligere varianter af de sko, der ellers var meldt udsolgt.

Tidligere har Kanye West klandret Adidas for at stjæle designideer, han har brugt til Yeezy-sko.

'De her sko repræsenterer den respektløse tilgang folk med magt har til talent. Denne her sko er en fake Yeezy, der er lavet af Adidas,' skrev Kanye West dengang i et nu slettet opslag på Instagram.

B.T. har rakt ud til Adidas for at få en kommentar fra Kasper Rørsted, men de er i skrivende stund ikke vendt retur.