Så er der igen nyt fra rapperen Kanye West.

Efter hans vælgermøde søndag, hvor han ikke var bleg for at dele ud af familie-hemmelighederne, skulle Kim Kardashian og resten af Kardashian-familien angiveligt være rasende på ham.

Men det stoppede ham ikke i at give den gas på Twitter mandag aften. Her skrev han nemlig flere opslag om, at Kim Kardashian forsøgte at at få fløjet en læge op til familiens landsted i Wyoming for at spærre ham inde.

Derudover skrev han også, at Kris Jenner ikke må se hans børn, fordi de allesammen prøvede at spærrede ham inde.

Heres for everyone to see...



These are the deleted tweets...



The poor guy needs help pic.twitter.com/Lg9Vis5t93 — Ah_sheet_:) (@sheet_ah) July 21, 2020

Kanye West fortsatte med at skrive utallige opslag, som siden blev slettet, men der var en hurtig følger, der tog screenshots af dem.

Tirsdag morgen dansk tid var Kanye West på Twitter igen. Den her gang skilte hans opslag sig dog noget ud fra hans tidligere opslag.

Nu ville Kanye West nemlig fokusere på musikken. Og en time senere kunne han afsløre, at hans nye album udkommer fredag.

Og lige præcis det har fået flere følgere til tasterne. De tror nemlig, at hele setuppet omkring præsidentvalget og de efterfølgende opslag på Twitter var et mediestunt for at promovere det nye album.

Ima focus on the music now — ye (@kanyewest) July 21, 2020

'Pointen med hans nedture er, at de promoverer hans album. Han gør altid sådan noget inden han udgiver et album. Han stillede op til præsidentvalget, fordi han vidste, at medierne vil æde det råt og nu snakker alle om det. Kanye er en smart fyr.' skriver en bruger.

Det er dog ikke alle, som tror det hele er et mediestunt. Der er nemlig også flere der skriver, at de er bekymret for hans helbred:

'Han er syg. Det har han været længe. Og til alle jer, som opmuntrer ham. I er lige så syge,' lyder en anden kommentar fra en bruger.

Albummet, som kommer til at hedde Donda, er opkaldt efter Kanye West' mor. Hun døde i 2007 efter komplikationer fra en fedtsugning.