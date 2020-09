Amerikansk politik kan mange gange virke som en vaskeægte komedieserie.

Noget, som i den grad blev understreget tilbage i juli, da rapperen Kanye West ud af det blå annoncerede, at han stiller op til det kommende præsidentvalg i USA.

Annonceringen kom nemlig så sent, at Kanye West ikke kunne nå at komme på stemmesedlen i stater såsom North Carolina, New York og Texas.

Ikke desto mindre står Kim Kardashians ægtemand altså ved, at han stadig går efter at blive landets næste leder.

Der har dog været visse spekulationer om, hvorvidt Kanye West, der tidligere har været en stor Donald Trump-støtte, kun stiller op for at trække stemmer væk fra Trumps største konkurrent til valget, Joe Biden fra Demokraterne.

Kanye West afviser dog nu anklagerne om, at han er blevet betalt for at stille op af Det Republikanske Parti. Det gør han ifølge Sky News i podcasten 'Cannons Class', hvor skuespilleren og rapperen Nick Cannon er vært.

»Folk bliver ved med at sige, at de tror, jeg samarbejder med Republikanerne, men ven... Ingen kan betale mig. Jeg har flere penge end Trump,« siger den 43-årige rapper til Nick Cannon.

At Kanye West har rigeligt med penge, er da heller ingen hemmelighed. Ifølge Forbes Magazine lyder hans formue på intet mindre end 1,3 milliarder dollars, hvilket svarer til cirka otte milliarder danske kroner.

Tidligere støttede rapperen Donald Trumps præsidentskab. Nu vil han selv i Det Hvide Hus. Foto: TIMOTHY A. CLARY

Donald Trumps lyder formue til sammenligning på 2,1 milliarder dollars, så Kanye Wests udtalelse stemmer umiddelbart ikke helt overens med virkeligheden.

Da Nick Cannon i podcasten gentager over for Kanye West, at folk tror, han er Republikanernes brik til at distrahere vælgerne, og at han med sit kandidatur risikerer at sikre Trump fire år mere som præsident, lyder svaret fra den kontroversielle rapper, som følger:

»I'm not running for president - I'm walking.«

Det var i begyndelsen af juli, at Kanye West annoncerede, at han stiller op til præsidentvalget. Få dage senere forklarede han til Forbes Magazine, at han stiller op, fordi han har mistet troen på Donald Trump.

»Jeg tager den røde kasket af med det her interview,« sagde Kanye West, med henvisning til de røde kasketter med Trumps slogan 'Make America Great Again'.

Kanye Wests valgkampagne har dog været præget af flere skandaler allerede.

Til hans første vælgermøde begyndte han for eksempel at råbe og græde samt udtale, at han havde været tæt på at dræbe sin datter.

Efterfølgende delte han er lang række opslag på Twitter, hvor han blandt andet kaldte svigermor Kris Jenner for 'Kris John-un' med henvisning til den nordkoreanske leder.

Han beskyldte desuden sin familie for at have forsøgt at få ham spærret inde.

Kanye West, der lider af bipolar lidelse, har dog siden undskyldt sin besynderlige opførsel. Det kan du læse mere om her.