Kanye West har bevist sig som en verdensstjerne, når det gælder musik. Han har vist sin alsidighed som designer, og han har blandet sig i politik.

Nu vil han også drive en skole i Simi Valley, Californien, men indrømmer, at han aldrig selv har læst en bog. Det skriver Huffington Post.

Selv vil han meget hellere tale end læse, siger Kanye West i podcasten kaldet ‘Alo Mind Full’:

»Jeg har faktisk aldrig læst en bog. At læse er for mig som at spise broccoli.«

Rapperen Kanye West er mere til at tale end til at læse, siger han i ny podcast. Foto: zz/GWR/STAR MAX/IPx Vis mere Rapperen Kanye West er mere til at tale end til at læse, siger han i ny podcast. Foto: zz/GWR/STAR MAX/IPx

Hvad det kommer til at betyde for eleverne i hans nye skole, får man nok aldrig at vide. For på den kristne privatskole, der i øvrigt er opkaldt efter stjernens afdøde mor, og hedder Donda Academy, skal kommende forældre underskrive en fortrolighedsaftale, før deres børn kan blive optaget. Det har musikmagasinet netop Rolling Stone afsløret.

Skolen er endnu ikke anerkendt, som del af det amerikanske uddannelsessystem, men ifølge magasinet kan elever se frem til skolegudstjenester, sprogundervisning, matematik og videnskabsfag, men også kunst, film, korsang og parkour vil være på skoleskemaet.

Og ambitionerne er tårnhøje, for på hjemmesiden loves det:

»Donda Academy forbereder eleverne på at blive den næste generation af ledere, tænkere og iværksættere ved at give dem en uddannelse i verdensklasse, der inkluderer kernepensum men med vægt på bæredygtighed, kreativitet, kritisk tænkning og problemløsning.«