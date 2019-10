Det vakte både jubel og kritik, da rapper Kanye lørdag aflagde det prestigefyldte Howard University et visit.

Universitet har en lang historie med en overvægt af afroamerikanske studerende, og netop derfor var flere også skeptiske over rapperens besøg, skriver CNN.

Kanye er nemlig både sort og Donald Trump-supporter. To ting, der ikke er forenelige, mener nogle.

Selvom videoer på Twitter viser, at mange var mødt op for at se Kanye fremføre en af sine Sunday Services (optrædener med gospel, hip hop og kristne budskaber, red.), var kritikken let at finde på Twitter efterfølgende.

Kanye West fotograferet i oktober 2018. Foto: SAUL LOEB Vis mere Kanye West fotograferet i oktober 2018. Foto: SAUL LOEB

Greg Carr, der er professor på universitets institut for afroamerikanske studier, bad eksempelvis sine studerende sende Kanye mod biblioteket efter sin optræden.

‘Jeg har nogle bøger til ham,’ skrev han og tilføjede “TheMiseducationOfTheNegro.

Også en anden af universitetets professorer italesatte rapperens besøg.

‘Det her Kanye-kirke-halløj gør mig ukomfortabel. Ja, det sagde jeg højt,’ skrev Keneshia Grant.

Can’t blame Kanye anymore, he’s shown us who he is. Black people need to stop making space for his anti-Blackness. — Frederick Joseph (@FredTJoseph) October 12, 2019

Og forfatter Frederick Joseph stemte i:

‘Jeg kan ikke længere bebrejde Kanye. Han har vist os, hvem han er. Men sorte mennesker er nødt til at stoppe med at give hans anti-blackness plads.’

Kanye er flere gange blevet kritiseret af andre afroamerikanere.

Blandt andet for sin udtalte støtte til præsident Trump og sit ønske om at afskaffe den 13. forfatningsændring. Den forfatningsændring, der forbød slaveriet i USA.