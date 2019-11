'Tæt på at det hele var slut!!'

Sådan lyder det i et Facebook-opslag fra den folkekære dansktop-sanger Johnny Hansen fra bandet Kandis.

Fredag aften mødte bandet en spøgelsesbilist på Herning-motorvejen på vej til et job i Hedensted.

Ifølge sangerens Facebook-profil skete der dog ikke noget alvorligt, men det var tæt på.

'Nogen har holdt hånden over os, for vi er her endnu .....men en smule rystet over, at der pludselig kommer en bil ud af det blå,' skriver sangeren i opslaget.

Kandis fik deres gennembrud i 1993 med nummeret 'En lille ring af guld'.

Bandet har solgt over 1,5 millioner album.

De har desuden vundet flere dansktop-priser for deres musik.