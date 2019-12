Sangeren Johnny Hansen har den seneste tid kunnet fremvise en imponerende hårpragt, når han har optrådt med Kandis rundt omkring i landet, og det er der en god grund til.

Den 54-årige charmør har nemlig fået foretaget en hårtransplantation i Tyrkiet i februar måned.

Det fortæller han til ugebladet Se og Hør.

»Det startede med, at jeg begyndte at ligne min far, og så tænkte jeg: Du må gøre et eller andet«, siger han til Se og Hør om baggrunden for det omfattende indgreb.

Sådan så Johnny Hansen ud få måneder efter transplantationen.

Han fortæller, at det var en smertefuld oplevelse, men at han nu er meget glad for resultatet.

»Nu ligner jeg jo James Dean«, siger han til Se og Hør.

Johnny Hansen kan i år fejre 30 års-jubilæum med Kandis, som spillede deres allerførste koncert 4. januar 1989 til enkebal på Hotel Phønix i Thisted. Siden da har de aldrig kigget sig tilbage.

De har udgivet ikke mindre 52 guld- og platinplader og spillet over 4000 koncerter både i Danmark og i udlandet.

Nu er Kandis-Johnnys hår vokset flot ud. Her ses han i november sammen med digteren Søren Mølstrøm fra kunstnergruppen 'Kunst ud til folket'.

Dengang som nu er deres primære indtægtskilde at turnere rundt i Danmarks forsamlingshuse og spille op til bal for et ældre publikum. Men det er ikke kedeligt at 'sidde fast' i dansktop-musikken, som ifølge Johnny Hansen har forandret sig meget siden 90'erne.

»Vi har gennemgået en stor udvikling, fra at vores forbilleder var min fars band, Bjørn & Okay, som sang om pigen med fletningerne og den røde kjole, som tog til bal på kroen, til at vi i dag henter inspiration i amerikansk countrymusik«, sagde han for nyligt til Ritzau.

»I dag er det tilladt at optræde i jeans på scenen og have forvrænget guitar på pladerne, og teksterne kan godt handle om, at man har brugt sine sidste penge på at drikke sig ned i en flaske sprut, og konen er skredet. Så der er også sket et skred i tekstuniverset«, sagde han.

Johnny Hansen er gift med Gitte og har tre børn.