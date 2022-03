Hele verden følger med i Ruslands aggressive invasion af Ukraine.

Konflikten er så altoverskyggende, at heller ikke danske Cirkusrevyen kan undsige sig den. Men kan man overhovedet tage konflikten under den satiriske lup – og i så fald hvordan?

De spørgsmål står årets skuespillerhold overfor, nu forberedelserne til årets sæson – og dermed også den kreative skriveproces med numrene – netop er gået i gang.

Men Lisbet Dahl, Niels Olsen, Merete Mærkedahl, Carsten Svendsen og Henrik Lykkegaard er ikke enige. Kun om, at de er nødt til at følge udviklingen.

Skuespillerholdet til årets Cirkusrevy 2022 består af Carsten Svendsen, Henrik Lykkegaard, Lisbet Dahl, Merete Mærkedahl og Niels Olsen. Foto: Henrik Petit/Cirkusrevyen Vis mere Skuespillerholdet til årets Cirkusrevy 2022 består af Carsten Svendsen, Henrik Lykkegaard, Lisbet Dahl, Merete Mærkedahl og Niels Olsen. Foto: Henrik Petit/Cirkusrevyen

Den afgående revydronning Lisbet Dahl mener, man »nok må have det med«.

Hendes kollega Niels Olsen derimod ved ikke, om det overhovedet kan lade sig gøre at finde noget morsomt i konflikten til årets sæson.

»Jeg synes, man bliver nødt til at adressere det. Men at lave sjov med det, tror jeg, bliver rigtig, rigtig svært. Sådan noget er jo altid en balance – hvordan bearbejder man sådan et emne i respekt for alvoren i det? Også uden at det bliver kvalmt, fordi det er så alvorligt og er så stor en tragedie, så er det et meget delikat emne,« lyder det fra den erfarne revyskuespiller.

For den tilbagevendende Merete Mærkedahl er overvejelsen mere, om det vil være for tidligt at tage konflikten under komisk lup.

»I revyerne bliver der aldrig sparket nedad, der sparker man opad, men kun med ting, der ligesom er klar til det. Man går heller ikke ind og laver sjov med Breivik, det er jo alt for ømtåleligt emne, så på den måde kommer det jo helt an på, hvordan hele den her konflikt udvikler sig, om der er noget, man kan gå ind og kommentere på,« understreger hun.

Henrik Lykkegaard mener derimod ikke, der er politiske emner, man ikke kan tage op, så længe det »gøres med respekt«.

ARKIVFOTO. Henrik Lykkegaard med dansere i Cirkusrevyen 2018. Vis mere ARKIVFOTO. Henrik Lykkegaard med dansere i Cirkusrevyen 2018.

Han har tilmed en tidligere karakter, han passende kunne finde frem til at pege fingre af Rusland.

»Jeg har faktisk lavet Putin derude, hvor jeg stod på knæ, som en lille mand, der stod og pustede sig op. Så vi har haft fat i ham en gang før, han er jo en forfærdelig skiderik,« lyder det fra Henrik Lykkegaard.

Han pointerer dog, at der er emner, der kan være så omskiftelige, som eksempelvis en igangværende krig, at det ville kræve konstant omskrivningsarbejde i de måneder, revyen spiller.

Men det kan man så blive nødt til, mener den debuterende mand i teltet Carsten Svendsen.

»Jeg synes, det er vores forbandede pligt at få med. Jeg synes, det skal igennem tromlen,« understreger han.

»Revy er et politisk, satirisk og komisk organ, hvor vi ventilerer vores oplevelser gennem året, og det, der sker lige nu, er så forfærdeligt og så skelsættende. Det rører alle mennesker på hele jordkloden. Hvis vi går uden om det, ville det være en fejltagelse af rang,« slår han fast.

Bør man lave sjov med konflikten i Ukraine i årets Cirkusrevy?

Han har tilmed masser af mulige indgangsvinkler til, hvordan den historiske revy kunne gribe emnet an.

»Jeg siger ikke, vi skal grine af krig, men vi skal i hvert fald latterliggøre nogle af de her gamle mænd, der tror, de kan skrue tiden tilbage til den kolde krig og måske endda skrue tiden videre til tredje verdenskrig. Om ikke andet, så bliver vi nødt til at hædre den ukrainske præsident, der står fast dernede og alle de absurd modige ukrainere, som kæmper imod.«