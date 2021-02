Det at være med i tv-konkurrencen 'X Factor' er en stor oplevelse, og for den unge deltager Neva Anna Simone Risager Pødenphant Lund, så har det sikkert været rart at have nogen tæt på at tale med det om.

For hun er nemlig ikke den første i sin familie, som kan glæde sig over at være gået videre i programmet. Det skriver TV 2.

Faktisk har Neva Risagers forældre, Anne Mette og Tomas, været igennem oplevelsen før. Hele vejen til live-showsene. De gik videre som gruppe i 2018, og det var dér, at den unge Risager fik blod på tanden.

Det afslører hun nu overfor tv-stationen.

Thomas Blachman havde både grupperne, da Neva Risagers forældre deltog i 2018, ligesom han har det nu, hvor hun selv medvirker. Foto: Foto: Lasse Lagoni/ TV 2 Vis mere Thomas Blachman havde både grupperne, da Neva Risagers forældre deltog i 2018, ligesom han har det nu, hvor hun selv medvirker. Foto: Foto: Lasse Lagoni/ TV 2

»De blev stylet, interviewet, nusset om, og de fik lavet hår. Det var en utrolig fed oplevelse selv at være med fra sidelinjen, og jeg har nok en lille popstjernedrøm. Efter de var med, besluttede jeg at melde mig til hvert år, indtil jeg kom med til live,« siger den 17-årige deltager.

Og det lykkedes så i år, hvor hun blev sat sammen med Ida Jensen, så de to nu udgør en gruppe.

En kategori, som den erfarne dommer Thomas Blachman står for at lede videre til finalen.

Neva Risagers forældres medvirken trækker endda endnu flere tråde til hendes nuværende plads i programmet.

Hendes makker, Ida Jensen, var nemlig også med i 2018, hvor hun var på såkaldt bootcamp med forældrene.

Ida jensen, som var 15 år første gang hun deltog, måtte dog vinke farvel til programmet i 2018, da en af hendes meddeltagere i den gruppe, hun var i, valgte at udgå af programmet.

Derefter mente Blachman, der også dengang havde grupperne, ikke, at der var grund til at lade gruppen fortsætte, men nu er Ida Jensen så tilbage. Igen sat i en gruppe.

Nu må tiden vise om den tidligere erfaring gavner duoen i deres fremtidige deltagelse i programmet.