Den tidligere 'High School Musical'-stjerne Zac Efron har prydet plakaterne på mangt et pigeværelse.

Men den 34-årige skuespiller ligner bestemt ikke sit normale velfriserede jeg i sin nyeste film, overlevelsesthrilleren 'Gold', som han nu deler bag om-klip fra på sin Instagram-profil.

Her kan man se Zac Efron i en noget mere forslået, blodig, mudret og beskægget udgave, end man ellers er vant til.

»Optagelserne var brutale – men jeg elsker det her lort!« skriver Zac Efron til opslaget.

Kan du genkende Zac Efron?

I den medfølgende video hører man ham fortælle om de »meget barske« optagelser til den kommende overlevelsesthriller.

For 'Gold' blev nemlig filmet i sommer midt ude i det sydaustralske ørkenlandskab, så der har været langt fra optimale betingelser til at få filmen om to grådige mænd, der finder guld ude i ørkenen, i kassen.

»Det var ufatteligt smukt. Det var fascinerende. Meget øde og tørt og meget barske forhold,« fortæller Zac Efron til kameraet.

»Vi havde massive støvstorme, der heldigvis fandt vej ind i filmen. Vi filmede under nogle af de mest besværlige forhold, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.«