»Hvis vi ikke finder en løsning, så bliver vi nødt til at lægge sag an,« siger direktør i OW Intimates Sonja Davidsen.

Sammen med sin forretningspartner og daværende kæreste, børnestjernen Nicolai Kielstrup, stiftede hun i 2016 undertøjsfirmaet, som siden har fået stor opmærksomhed i udlandet, hvor blandt andre realitystjernen Kylie Jenner er blevet fotograferet i det danske undertøj.

Men ifølge Sonja Davidsen er OW Intimates stadig en lille fisk i det store modehav. Og derfor blev hun og forretningspartneren ekstra kede af det, da de pludselig så flere bikinier på den svenske modegigant NA-KDs hjemmeside, som umiskendeligt ligner deres.

Her lanceres badetøjet som værende designet af den danske model, influencer og tv-stjerne Mathilde Gøhler.

Mathilde Gøhlers kollektion for NA-KD til venstre og OW Intimates' version til højre. Foto: NA-KD og OW Intimates Vis mere Mathilde Gøhlers kollektion for NA-KD til venstre og OW Intimates' version til højre. Foto: NA-KD og OW Intimates

Men det er vist en sandhed med modifikationer, hvis man spørger Sonja Davidsen. Hun mener nemlig, at modellen i store træk har stjålet OW Intimates' designs.

»Det betyder, at vi mister omsætning, og så udvasker det vores brand. NA-KD er så stort et firma, at de fleste vil se badetøjet hos dem og tro, at det er deres. Desuden har NA-KD så mange penge i ryggen, at de kan sælge det til en tredjedel af prisen,« siger Sonja Davidsen, der derfor frygter, at deres potentielle kunder hellere vil købe tøjet hos den svenske modegigant.

»Der er mange influencere, der lægger navn til kollektioner, fordi de har god stil og en masse følgere. Men det er jo ikke ensbetydende med, at de er gode designere,« tilføjer hun.

På NA-KDs hjemmeside sælger firmaet både eget og andres design, og tidligere har webshoppen også solgt OW Intimates. Derudover har det danske undertøjsfirma haft et samarbejde med Mathilde Gøhler, der som influencer har reklameret for deres undertøj.

Sonja Davidsen ved derfor, at både NA-KD og Mathilde Gøhler var bekendt med det danske firma, da de for nylig lancerede deres designsamarbejde.

Sonja Davidsen er nu i dialog med både NA-KD og Mathilde Gøhler om at fjerne produkterne fra webshoppen, fortæller hun.

»Man kunne håbe på en erstatning, men det tror jeg ikke, de ville være med på. Men jeg ville være tilfreds, hvis de gider fjerne det,« siger hun og tilføjer, at hun ellers regner med at lægge sag an.

»Det er helt generelt et kæmpe problem for rigtig mange små firmaer, når de store gør det her, uden der sker noget.«

Mathilde Gøhlers kollektion for NA-KD til venstre og OW Intimates' version til højre. Foto: NA-KD og OW Intimates Vis mere Mathilde Gøhlers kollektion for NA-KD til venstre og OW Intimates' version til højre. Foto: NA-KD og OW Intimates

Foruden at være direktør i OW Intimates er Sonja Davidsen firmaets designer. Og hun får blandt andet sine ideer ved at tage ud at rejse, se hvad folk går i på de sociale medier samt på billeddelingshjemmesiden Pinterest, fortæller hun.

»Så jeg synes også, det er helt fint, at man bliver inspireret af hinanden, men jeg synes ikke, det er okay, at man går ind og direkte kopierer nogen.«

Kunne Mathilde Gøhler ikke have fulgt de samme mennesker som dig eller set de samme billeder på Pinterest?

»Jo, men timingen er påfaldende. Vi kom ud med de her kollektioner for et år siden – NA-KD er lige kommet med dem. Og så var det noget andet, hvis vi var ukendte for dem, men både NA-KD og Mathilde Gøhler kender vores brand,« siger hun.

Mathilde Gøhlers kollektion for NA-KD til venstre og OW Intimates' version til højre. Foto: NA-KD og OW Intimates Vis mere Mathilde Gøhlers kollektion for NA-KD til venstre og OW Intimates' version til højre. Foto: NA-KD og OW Intimates

»Og så er det ikke bare en enkelt vare, der minder om vores. Når man ser deres kollektion som en helhed, kunne det lige så godt have været én, vi havde lavet.«

Mathilde Gøhlers agent, Nina Shini, fortæller til B.T., at hun ikke kan udtale sig nærmere, før hun har dannet sig et overblik over sagen.

Hun oplyser dog i en mail, at da modebranchen planlægger langt ud i tiden, er Mathilde Gøhlers kollektion for NA-KD allerede sat i produktion for knap et år siden.

Hun afviser, at Mathilde Gøhler via sine samarbejder med OW Intimates skulle have haft et unikt indblik i det danske firmas kommende kollektion, som hun dermed kunne lade sig inspirere fra.

To af de omstridte varer, den lyseblå bikini og den sorte asymmetriske top, er dog fra OW Intimates' 2019-kollektion og altså lanceret, inden Mathilde Gøhler ifølge agenten skulle have indledt sin designproces, oplyser OW Intimates.

Til det svarer Mathilde Gøhlers agent dog, at de to bikinitoppe er basis-styles, som der findes 'talrige eksempler på derude', hvorfor man ikke kan tage ejerskab på designet.

B.T. arbejder desuden på en kommentar fra NA-KD.