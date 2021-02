'Hvem i alverden har dog godkendt de her billeder?' og 'hvad pokker sker der med dine fingre og fødder!?'.

Sådan lyder størstedelen af de kommentarer, som er strømmet ind på Khloe Kardashians sociale medier det seneste døgns tid.

Her delte den 36-årige amerikanske tv-kendis onsdag en række modelbilleder af sig selv for at reklamere for sine nye designersko.

Men som den vakse læser nok allerede har gættet, var det ikke var skoene, der tog opmærksomheden, men i stedet Khloe Kardashians fødder og fingre, som nemlig ser usædvanlige lange ud på billederne.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af GOOD AMERICAN (@goodamerican)

'De billeder er photoshoppet. Den slags urealistiske reklamer gør, at piger tror, at de skal gøre det samme med deres billeder, skriver en bruger anklagende, mens andre blot finder de lange fingre og fødder morsomme:

'De fødder,' skriver en bruger, som har tilføjet noget nær et uendeligt antal grine-smileys.

'Det er ikke Khloe. Det er Slender Man (fiktiv internetkarakter, red.),' skriver en anden.

Den store opmærksomhed på Khloe Kardashians fingre og fødder har fået realitykendissen til at svare igen på kritikken.

I et nyt opslag på sociale medier afviser hun, at hun har brugt photoshop på billederne.

Ifølge hende skyldes de opsigtsvækkende lange legemsdele, at fotografen har brugt en kameralinse, der strækker motivet ud.

»Vi brugte en linse med en strækkende effekt. Jo tættere motivet er på kameraet, des mere bliver det strakt ud,' skriver Kardashian og fortsætter:

'Det betyder, at mine fødder og fingre ser utrolig lange ud på nogle af billederne, men I skal ikke bekymre jer, for jeg har stadig helt normale hænder.'