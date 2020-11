Når DR til december har premiere på familiejulekalenderen 'Julefeber', vil en af de nye unge skuespillere måske virke bekendt.

14-årige Maria Szigethy fra Vedbæk, der i 'Julefeber' spiller balletpigen Frede, som hovedpersonen Bjørn får et godt øje til, har nemlig allerede to gange tidligere optrådt på landsdækkende tv.

Første gang tog hun fusen på publikum i Københavns Opera, da hun i 2015 stod på scenen til 'Zulu Comedy Galla' og fyrede jokes af om de danske standupkomikere. Dengang var hun otte år og fik blandt andet et stort grin på at lave sjov med Simon Talbot, der samme år var gået kold på scenen under et indsamlingsshow.

I 2017 dukkede hun igen op på tv, da hun som den ene halvdel af duoen 'Rica og Tudi' stillede op i talentshowet 'Danmark har talent' på TV 2 med en blanding af dans og komik og her gik hele vejen til finalen, efter at blandt andet Peter Frödin begejstret havde sendt dem videre via den såkaldte guldknap.

I 'Julefeber' har hun nu som sagt fået rollen som balletpigen Frede, der går på Det Kgl. Teaters balletskole, hvor hun sjovt nok spiller over for Peter Frödin, der har rollen som balletmester.

I første omgang turde hun ikke sige til Peter Frödin, at de havde mødt hinanden før, fortæller hun til B.T.:

»Jeg tænkte, at det ville være lidt akavet, hvis han ikke kunne huske mig, så jeg sagde bare hurtigt hej, da vi mødtes første gang.«

»Det er lidt underligt at blive genkendt for de ting, jeg har lavet tidligere, for jeg synes jo, det er så lang tid siden. Dengang var det jo også lidt for sjov, men jeg er glad for, at jeg prøvede det,« fortæller hun videre.

Maria Szigethy under fotografering af skuespillerne til DR's julekalender 'Julefeber'

Peter Frödin fortæller, at han til at begynde med slet ikke kunne se, at Maria Szigethy var den pige, han for tre år siden havde heppet på i 'Danmark har talent', og at de skulle igennem flere optagelser, før det først gik op for ham.

»Hun er jo blevet ældre, og dengang var hun klædt ud. Pludselig gik det op for mig, at det var hende, og jeg spurgte, hvorfor hun dog ikke havde sagt det,« fortæller han med et grin.

»Det fik vi meget sjovt ud af under optagelserne. Og man kan jo sige, at jeg så rigtig dengang. Hun er jo et kæmpe talent.«

Maria Szigethy har igennem sin barndom mest brugt tid på dans, og det var da også først i den sidste halvdel af castingprocessen, da man havde prøvet at matche hovedrolleindehaveren med et hav af andre piger, at hun kom ind over 'Julefeber'.

Silas Cornelius Van, Maria Szigethy og Selma Sol í Dali under fotografering af skuespillerne til DR's julekalender 'Julefeber'

»Det var min gudmor, der havde set et opslag om, at de søgte til rollen, og så sendte hun det til min mor, da hun tænkte, det lød som noget, jeg kunne være interesseret i. Min rolle skal jo kunne danse, så det passede jo også fint.«

Nu glæder hun sig til, at julekalenderen får premiere 1. december.

»Det er lidt underligt at tænke på, at der kommer til at være så mange seere, der vil følge med hver aften. Jeg glæder mig til at se, hvad der sker.«

Hvis du derudover tænker, at det ikke kun er Marias ansigt, men også efternavn, der virker bekendt, så er den god nok: Hendes kusine er realitystjernen Amalie Szigethy.