Da Kamala Harris onsdag blev taget i ed som USAs nye vicepræsident, var hun iført en lang frakke og en trøje i farven lilla.

Og det er – med al sandsynlighed – ikke en tilfældighed.

Det mener flere eksperter, skriver BBC og CNN.

Der er dog også lidt forskellige bud på, hvad den lilla farve kan henvise til.

Her ses Kamala Harris iført det lilla tøj under indsættelsesceremonien onsdag. Ved hendes side står hendes ægtemand, Doug Emhoff. Foto: ANDREW HARNIK

Til BBC forklarer modekonsulenten Lauren Rothman, at der altid er stor interesse for, hvad de magtfulde politikere iklæder sig – ofte fordi der er noget symbolsk gemt i det.

Ifølge Lauren Rothman betyder Kamala Harris' valg af farven lilla blandt andet, at hun vil samle de to partier i landet:

»Symbolsk er det en flerpolitisk farve, da den forener republikanernes røde og demokraternes blå,« forklarer hun.

Men det er ikke den eneste grund.

Kamala Harris under indsættelsesceremonien. Foto: SAUL LOEB

Suffragetterne, som var en kvindebevægelse i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, der kæmpede for kvinders ret til at stemme, bar også ofte farven, forklarer modekonsulenten.

Til CNN forklarer den politiske korrespondent Abby Phillip, at Kamala Harris – der er den første kvindelige vicepræsident og den første sorte og med sydasiatiske rødder – med den lilla farve ærer politikeren Shirley Chisholm, der var den første afroamerikanske kvinde, der blev valgt til Kongressen (i 1969) og den første afroamerikanske kvinde til at stille op som præsidentkandidat (i 1972).

»Det var ret betydningsfuldt for hende (Shirley Chisholm, red.). Da hun stillede op som præsidentkandidat, var nogle af farverne under hendes kampagne lilla og gule,« forklarer Abby Phillip og fortæller, at Chisholm også var med til at inspirere Harris' politiske karriere.

Kamala Harris og Joe Biden blev onsdag taget i ed som henholdsvis USAs nye vicepræsident og præsident. De tager over efter præsident Donald Trump og vicepræsident Mike Pence.